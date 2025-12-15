Vagues-submersion : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée du mardi 16 décembre.

Le temps se gâte en ce début de semaine. Un épisode de fortes pluies et d'orages s'installe sur le Sud-Est du pays ainsi que sur la Corse. Météo-France a d'ailleurs placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée du mardi 16 décembre.

Il s'agit de la Haute-Corse et des Alpes-Maritimes. La partie est de l'île de beauté sera notamment concernée par une dégradation pluvio-orageuse dès ce lundi soir et toute la journée de mardi.

«Les cumuls les plus importants attendus sur le relief et les contreforts orientaux sont de l’ordre de 120 à 150 mm, ponctuellement 200 mm», précise Météo-France.

Les pluies qui toucheront la région Provence-Alpes-Côte d'azur seront quant à elles «moins intenses», «avec une limite pluie-neige vers 1200/1500 m sur les Alpes du Sud où l’on prévoit 20 à 40 cm de neige fraîche».

Mardi, un vent d'est à sud-est soufflera en Méditerranée, entre 60/70 km/h et jusqu'à 70/80 km/h sur le cap corse. Il faiblira légèrement l'après-midi, se maintenant toute de même à 60/70 km/h sur le Lauragais, la côte varoise et les caps corses.