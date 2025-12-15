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Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements, principalement du sud est de la France, en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce mardi 16 décembre.

Une alerte concentrée dans le sud de l’Hexagone. Trois départements sont visés par une vigilance jaune vents violents, émise par Météo-France pour la journée du mardi 16 décembre.

Sont concernés par cette alerte : le Var, le Vaucluse ainsi que les Bouches-du-Rhône. 

© Météo-France

A noter que le sud de l’Hexagone sera également touché par des orages dans huit départements. De plus, six sont également assujettis à des risques de crue pour cette journée du mardi 16 décembre. 

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Météo-France préconise la prudence pour les départements concernés.

 

vigilance météovents violentsMétéo-France

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