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Vents violents : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé 9 départements, principalement du sud de la France, en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce lundi 15 décembre.

Une alerte concentrée dans le sud de l’Hexagone. 9 départements sont visés par une vigilance jaune vents violents, émise par Météo-France pour la journée du lundi 15 décembre.

© Météo France

Les départements concernés sont l’Aude, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Tarn, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Aveyron et le Finistère. 

«Le ciel est très nuageux toute la journée du littoral provençal aux Cévennes. Les pluies s'installent durablement et sont soutenues sur le relief cévenol, essentiellement à partir de l'après-midi. Elles s'accompagnent également de coups de tonnerre et d'un vent d'est à sud-est soufflant en rafales entre 70/80 km/h», a anticipé Météo-France.

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«Le vent d'est à sud-est se renforce dans le domaine de l'autan et sur le Massif central, avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h voire 90 km/h», a précisé l’organisme météorologique de référence.

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