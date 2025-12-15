Vol au Louvre : les portes du musée restent fermées en raison d'une grève du personnel

Dans la tourmente depuis le vol de plusieurs joyaux de la Couronne, le musée le plus visité au monde fait désormais face à un front social. Les syndicats du Louvre ont voté «à l'unanimité» une grève reconductible à partir de ce lundi 15 décembre.

La crise s'enlise. Le musée du Louvre était fermé ce lundi 15 décembre en raison d'une «grève reconductible» votée par les agents à l'unanimité pour dénoncer les conditions de travail et d'accueil du public.

Le musée restera fermé toute la journée, a précisé la direction du musée le plus visité au monde. Selon les syndicats, une nouvelle assemblée générale est prévue mercredi à 9h, le mardi étant la journée de fermeture hebdomadaire du Louvre.

Avec un flux important de visiteurs (30.000 personnes par jour), des avaries régulières dans les bâtiments qui demandent des réparations, et des salaires modestes, les 2.200 agents du musée ont de nombreuses raisons de se plaindre. Et le rocambolesque cambriolage du 19 octobre dernier a mis le feu aux poudres.

Les employés en conflit avec la direction

Le préavis de grève commun à la SNMD-CGT, la CFDT et le SUD Culture comporte de nombreuses plaintes, les syndicats critiquant «une gestion RH de plus en plus brutale et des injonctions contradictoires».

Le communiqué critique le système de «gouvernance pyramidale et cloisonnée», considéré comme la cause des «dérives organisationnelles» qui ont amené au vol. Ce système étoufferait les remontées d’information et les expertises des professionnels, toujours d’après les syndicats.

En plus de l’état global du musée, des revendications pour l’emploi ont été émises. Notamment la création de postes dans le secteur de la surveillance, complètement dépassé le 19 octobre dernier.

Outre une hausse des salaires, il est demandé de mettre fin à la précarisation des agents contractuels, qui travaillent rarement à temps complet. «Le recrutement systématique en CDI» permettrait de répondre aux besoins permanents.

En réaction à cette grève, la ministre de la Culture Rachida Dati a d’ores et déjà annoncé avoir annulé la baisse de subvention prévue. Vendredi, elle a également nommé Philippe Jost pour mener une mission auprès de la direction du Louvre visant à «réorganiser en profondeur le musée».

Ce haut fonctionnaire était jusqu’ici à la tête de l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame.