0 °C à Aurillac, 1 °C à Lyon... Voici à partir de quand le froid va faire son grand retour en France

Après plusieurs semaines de douceur, une vague de froid est attendue sur l'Hexagone. La fin de l'année devrait être marquée par des températures particulièrement basses.

L'hiver arrive. En cette fin de mois de décembre, le mercure devrait descendre progressivement, jusqu'à atteindre des valeurs nettement sous les moyennes de saison.

D'ici au jour de Noël, le jeudi 25 décembre, les températures devraient ainsi baisser lentement, jusqu'à atteindre une minimale journalière de 3 °C dans plusieurs villes de l'Est de la France comme Belfort ou Chalon-sur-Saône.

Une forte baisse pour la nuit de noël

A Paris, après une chute nette et progressive, 6 °C seront attendus pour le dernier jour férié de l'année calendaire. Sur la côte Atlantique, les valeurs en cette journée de Noël varieront entre 7 °C et 9 °C.

Une nouvelle fois, les maximales seront atteintes sur le littoral méditerranéen, où l'on attend un Noël assez doux, avec jusqu'à 14 °C, à Nice.

© Météo-France

Cette baisse des températures devrait se poursuivre les jours suivants. Une semaine après le début de la saison hivernale, le 28 décembre, le froid sera encore plus intense. Le mercure ne dépassera pas les 1 °C en matinée dans plusieurs villes de Bourgogne comme Dijon. Plus bas, à Lyon, on attend 3 °C.

Une fin d'année froide, voire glaciale

Le son de cloche sera le même dans l'ensemble du territoire, où une baisse des températures est attendue : 3 °C également à Lille, 4 °C à Paris, 5 °C à Bordeaux ou encore 8 °C à Marseille.

A quelques heures de la nouvelle année, le 30 décembre, on connaîtra même localement des épisodes glaciaux, comme à Langres (Haute-Marne, -1 °C), Pouilly-en-Auxois (Côtes-d'Or, -1 °C) ou encore Bonneval-sur-Arc (Savoie, -4 °C). Il fera également, en matinée, 5 °C à Montpellier, 3 °C à Amiens ou encore 1 °C à Strasbourg.

Du nord au sud et d'est en ouest, le froid gagnera donc toute la France. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, on enregistrera même 0 °C à Aurillac et 1 °C à Lyon. Le risque de verglas devrait être important dans toutes les régions françaises.

Les derniers jours de l'année pourraient en outre laisser place à un temps sec, où les épisodes lumineux domineront le ciel, comme l'anticipe Météo-France.