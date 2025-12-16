BHV Marais : la Ville de Paris prête à racheter les murs pour en faire «un lieu mixte incluant du logement social»

Anne Hidalgo a proposé ce mardi le rachat des murs du BHV Marais, en cas de départ de son exploitant, dans la tourmente depuis l'arrivée de Shein. La maire socialiste a pour ambition de transformer le grand magasin en un «beau lieu mixte incluant des logements sociaux».

Une idée qui pourrait faire du bruit. La maire socialiste de Paris a proposé ce mardi 16 décembre que la Ville de Paris rachète les murs du BHV Marais, en cas de départ de son exploitant, la société SGM, qui est dans la tourmente depuis l’arrivée du controversé géant chinois Shein.

«Alors que la situation du BHV suscite aujourd'hui de très fortes inquiétudes pour l’emploi et pour l’avenir du centre de Paris, j’ai souhaité que la ville se donne les moyens d’agir préventivement», a déclaré Anne Hidalgo lors du Conseil de Paris qui doit adopter un vœu en ce sens.

Si le propriétaire du BHV venait à quitter ses murs, «la ville de Paris étudiera toutes les possibilités afin de se mettre en position d'acquérir le bâtiment pour garantir la pérennité de l’activité commerciale et de l’emploi, tout en permettant le développement d’un programme mixte incluant également du logement social et abordable», détaille le vœu de l'exécutif.

La SGM essaie d’acheter les murs

Propriétaire du fonds de commerce du BHV Marais depuis 2023, la SGM cherche à acquérir ses murs auprès du groupe Galeries Lafayette, les deux parties étant liées par une promesse de vente qui doit arriver à échéance ce vendredi 19 décembre.

Début octobre, la Banque des territoires, une entité de la Caisse des dépôts (CDC), s'est retirée des négociations entamées en juin dernier avec la SGM pour l'aider à racheter le bâtiment, invoquant «une rupture de confiance» après l'annonce du partenariat entre Shein et le BHV.

Cela a compliqué la tâche du patron de la SGM, Frédéric Merlin, qui doit boucler son tour de table d'ici à vendredi.

«A cette date, l'exclusivité tombe et on se réserve la possibilité d'explorer toutes les options qui s'offrent à nous», a déclaré à l'AFP une porte-parole des Galeries Lafayette. «Le projet de rachat des murs avance, il devrait se concrétiser dans les jours ou semaines à venir», a assuré de son côté la SGM.

Un achat à 300 millions d’euros

De son côté, la mairie se tient prête à «rentrer dans le jeu» à partir de vendredi, a expliqué à l'AFP Nicolas Bonnet-Ouladj, adjoint à la maire en charge du commerce.

«Nous allons étudier la possibilité de préserver l'avenir de ce magasin de proximité auquel on est attachés, parce qu'il fait partie du patrimoine historique de Paris, qu'il est en face de l'Hôtel de ville et qu'il joue un rôle moteur dans ce vieux quartier du Marais», a fait valoir l'élu communiste.

Au vu du montant, 300 millions d'euros selon lui, la ville n'achèterait pas seule mais via par exemple une société d'économie mixte comprenant de l'actionnariat privé. La Ville de Paris souhaiterait en faire «une vitrine pour les marques fabriquées à Paris, en France, et les jeunes créateurs».

La construction de logements supposerait en revanche une modification du PLU (plan local d'urbanisme), la parcelle étant «classée en grand magasin», a-t-il précisé.