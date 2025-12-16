Contrôle technique : quel est ce défaut qui vous empêchera de rouler dès le 1er janvier 2026 ?

À partir du 1er janvier prochain, le contrôle technique sera à nouveau renforcé afin d'inclure un défaut spécifique pouvant entraîner une interdiction de circulation. Etes-vous concerné par cette modification réglementaire ?

Un nouveau cap franchi pour la sécurité routière. Après les accidents mortels causés par les airbags défectueux de la marque Takata dans les territoires d'Outre-Mer et en métropole, le contrôle technique imposera une vérification obligatoire des rappels de sécurité grave en cours à compter du 1er janvier 2026.

Selon un décret et un arrêté, publiés le 8 décembre, le contrôleur vérifiera dans une base de données centralisée de l'Organisme Technique Central (OTC) si votre véhicule est concerné par une campagne de rappel grave.

En cas de rappel grave sans immobilisation immédiate, le propriétaire est simplement informé mais le contrôle technique n’est pas refusé, comme indiqué sur le site du ministère.

En revanche, la sanction se durcira considérablement pour ceux liés aux airbags Takata classés «stop drive» ou autres défauts graves, comme l'absence de freinage sur une ou plusieurs roues, des rétroviseurs manquants ou des feux stop inexistants.

Une interdiction de circulation jusqu’à réparation

En effet, si votre voiture est concernée par cette consigne extrême, elle sera automatiquement soumise à une contre-visite «pour défaillance critique en raison du danger potentiellement mortel qu'il représente pour les usagers du véhicule».

Contrairement à un dysfonctionnement majeur où vous disposez de deux mois pour effectuer les réparations tout en continuant à rouler, celle-ci entraînera une interdiction immédiate de circuler, effective dès minuit le jour même. Concrètement, il ne sera plus possible de conduire le véhicule sur les routes dès le lendemain.

Elle devra être transportée vers un atelier agréé pour effectuer la remise en état. À noter que la réparation, notamment le remplacement du dispositif, est entièrement prise en charge par le constructeur, quel que soit l'âge du véhicule.

Cette mesure vise à améliorer la sécurité routière en s’assurant que les défauts très dangereux sont réellement réparés, notamment après le scandale sanitaire des airbags défectueux Takata, pouvant projeter des fragments métalliques sur les occupants lors de leur déclenchement.

Encore près d'1,3 million de véhicules concernés en circulation

Ce défaut de fabrication a déjà provoqué 46 accidents sur le territoire français, dont 42 dans les collectivités et départements d'Outre-mer, qui ont causé 20 morts et 25 blessés.

Malgré les multiples campagnes de rappel, l'administration a estimé qu'environ 1,3 million de véhicules circulaient encore alors qu'ils sont concernés par une consigne de «stop drive».

Pour éviter cette situation, le ministère des Transports a vivement recommandé d'anticiper le contrôle technique, en vérifiant si votre véhicule est concerné sur le site du constructeur ou via les plates-formes gouvernementales dédiées.