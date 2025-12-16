Un total de 750.000 bovins seront vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) de la manière "la plus rapide possible", annonce la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
"Dans les semaines qui viennent, il faut que l’intégralité (de ce) cheptel soit vacciné et nous nous y employons", a-t-elle ajouté, à la sortie d'une réunion de crise à Matignon, précisant notamment que les troupeaux des "1.000 exploitations de l'Ariège" seront "intégralement vaccinés" d'ici à la fin de l'année.
Mercosur : «C'est un accord d'un autre âge (...). Il n'est pas protecteur, il expose nos filières», affirme Annie Genevard pic.twitter.com/8bsE52TCUn
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«Aucun éleveur ne sera laissé au bord du chemin», promet la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pic.twitter.com/cnc2gTuEGP
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L'autoroute A61 a été fermée dans le sens Carcassonne-Toulouse, en raison d'un blocage d'agriculteurs, a constaté une équipe de l'AFP présente sur place.
Sébastien Lecornu a demandé mardi une "accélération de la stratégie vaccinale" contre la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les élevages, et recevra "dans la semaine" les syndicats agricoles dont certains contestent la gestion par le gouvernement de cette épizootie, a annoncé son entourage à l'issue d'une réunion sur le sujet.
Le Premier ministre tiendra une deuxième réunion à ce sujet à 17H30 avec les mêmes ministres et des préfets en visioconférence. Il a demandé à son gouvernement "une clarification et une accélération de la stratégie vaccinale qui doit davantage tenir compte de la réalité de chaque département" pour "protéger nos éleveurs et l'élevage français", appelant à "garantir" une "disponibilité des doses" de vaccins "plus forte".
Il a également demandé un "état des lieux des contrôles sur les transports interdits d'animaux", "un plan d’accompagnement pour les petits élevages" ainsi qu'"un plan de repeuplement adapté à l’Occitanie".
Lors d’une conférence de presse, la députée LFI Manon Meunier a demandé «un rendez-vous d’urgence» avec la ministre de l’Agriculture Annie Genevard. L’élue de Haute-Vienne a sommé la ministre «de mettre fin à sa politique systématique d’abattage».
«C’est l’ensemble du cheptel français que madame Genevard est en train d’impacter», a-t-elle ajouté. Les députés de La France insoumise ont également demandé à Sébastien Lecornu la tenue d’un débat à l’Assemblée nationale.
"DNC/Mercosur, même combat !" Des agriculteurs bloquent mardi matin la nationale 12 au niveau de Méré (Yvelines) dans le sens province-Paris, alors qu'une partie de la profession critique la gestion gouvernementale de la maladie qui touche les élevages et la signature du traité de libre-échange.
"C'est l'agriculture française qui est en jeu", estime Vincent Thoumieux, 30 ans, secrétaire général des Jeunes agriculteurs des Yvelines, à l'origine de la mobilisation.
"Pour l'instant, nous ne sommes pas impactés (par la dermatose nodulaire contagieuse, DNC) mais à la vitesse à laquelle ça se propage, ça risque d'arriver et il faut traiter ce sujet à en priorité, en même temps que le Mercosur, pour moi tout est lié", assure l'agriculteur en polyculture (élevage et céréales) à Flexanville (Yvelines).
Une quinzaine de tracteurs se sont rassemblés au petit matin non loin de la gare de Méré, avant de se diriger vers 9H00 jusqu'à la route nationale toute proche, au son des klaxons et des détonations à blanc.
Une quinzaine d'engins transportant foins et roues barraient peu avant 10H00 une portion de la N12, barrage encadré par les forces de l'ordre dans une ambiance bon enfant.
Une manifestation des agriculteurs près de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) a interrompu mardi la circulation des trains entre Toulouse et Narbonne sur l'axe Bordeaux-Marseille, a-t-on appris auprès de SNCF-Réseau.
«On est sur une interruption des circulations qu'on imagine durer toute la journée pour le moment. Au passage à niveau, il y a des obstacles sur la voie. Il y a un feu qui est allumé. Donc, on ne peut pas faire circuler de train en sécurité», a déclaré à l'AFP un porte-parole de SNCF-Réseau.
La section «Grand Est» du syndicat Coordination rurale appelle à une mobilisation devant le Parlement européen, demain, à Strasbourg, où se reunit le Parlement européen en session plénière.
La préfecture de la Gironde a annoncé que deux personnes ont été blessées hier soir lors d'un accident de la route survenu hier au niveau de l'aire d'autoroute de Cestas (Gironde), alors qu'un axe routier été bloqué par la Coordination rurale.
Circulation #A63 | Un accident de la route impliquant deux véhicules légers a eu lieu au niveau de l’aire d’autoroute de #Cestas sur l’A63, actuellement bloquée dans le sens Sud/Nord.
Le préfet déplore cet accident et en appelle à la responsabilité et à la vigilance de chacun.… pic.twitter.com/7uBEhMImke
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) December 15, 2025
«Un accident de la route impliquant deux véhicules légers a eu lieu au niveau de l’aire d’autoroute de Cestas sur l’A63, actuellement bloquée dans le sens Sud/ Nord par la Coordination rurale de Gironde. Ce soir vers 19h00, alors que les équipes de la DIR Atlantique étaient en train de poser des balisages interdisant l’accès sur l’entrée A63 au niveau de l’échangeur 25 direction Bordeaux, deux automobilistes en provenance de l’aire de Bordeaux-Cestas Ouest ont emprunté le tunnel reliant les deux côtés de l’aire de repos. Ils ont ainsi rejoint l’A63 en direction de Bordeaux sur un tronçon actuellement fermé et ont percuté au niveau de l’échangeur 25 des tas de sable déversés à la tombée de la nuit sur la partie droite de la chaussée. Les deux conducteurs ont été rapidement pris en charge par les secours (un blessé léger et un blessé grave). Les forces de sécurité (CRS autoroutière) sont intervenues sur site pour sécuriser l’intervention. Le préfet déplore cet accident et en appelle à la responsabilité et à la vigilance de chacun», a indiqué la préfecture du département dans son communiqué.
Plusieurs lignes SNCF connaissent des complications ce mardi matin. En l'occurence, aucun trains ne circulent entre Toulouse et Castelnaudary.
Aussi, toutes les lignes TER et grandes lignes entre Toulouse et la Méditerranée sont interrompues, jusqu'à nouvel ordre.
Invitée sur Sud Radio ce mardi, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a annoncé la mise en place d’une «vague de vaccination massive», concernant «entre 600.000 et 1 million de bovins».
Dermatose : "Il existe un vaccin efficace. Hier, nous avons lancé le début d'une campagne de vaccination massive pour près de 600 000 à un million de bovins" indique la ministre @AnnieGenevard#Agriculteurs#GrandMatin
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— Sud Radio (@SudRadio) December 16, 2025
Plusieurs axes routiers étaient toujours bloqués ce mardi par des agriculteurs, notamment dans le Sud-Ouest, au lendemain de la visite en Occitanie de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit à Matignon plusieurs ministres dont Annie Genevard, en charge de l'agriculture, pour une réunion officielle.
Seront également présents les ministres de l'Intérieur Laurent Nuñez, celui de la Justice, Gérald Darmanin ou encore Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics.