Crise agricole : «Nous sommes face à des personnes basées à Paris qui croient tout savoir sur tout et qui n'écoutent pas le terrain», charge cet agriculteur

«Nous sommes face à des personnes basées à Paris qui croient tout savoir sur tout et qui n'écoutent pas le terrain», a chargé Christian Convers, agriculteur et ancien secrétaire général de la Coordination rurale, ce mardi sur CNEWS, au sujet des crises qui secouent le monde agricole, notamment la gestion de la dermatose bovine et l'application du traité UE-Mercosur.