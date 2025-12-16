Défense : la France peut être «défaite sans être envahie», alerte Sébastien Lecornu

À l’occasion d’un vote sur la Défense au Sénat, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a prévenu que la France pouvait être «défaite sans être envahie», en invitant les sénateurs à débattre sur la future mise à jour de la loi de programmation militaire.

Une menace réelle qui appelle au principe de «responsabilité». Face aux sénateurs, après avoir obtenu le large assentiment de la chambre haute, favorable par 307 voix contre 19 à l'augmentation des moyens de la défense nationale, le Premier ministre a lancé un avertissement : selon lui, la France peut être «défaite» sans être «envahie».

Organisé dans les deux chambres du Parlement, ce débat suivi d'un vote non contraignant était destiné à favoriser l'adoption du budget de l'Etat qui s'annonce difficile à l'Assemblée nationale. Mercredi, les députés avaient déjà plébiscité le «principe» d'une augmentation des crédits aux armées. Face aux sénateurs, Sébastien Lecornu est allé plus loin.

La chambre haute, dotée d'une majorité qui penche à droite, a de son côté pu voter ce budget lundi dans le cadre du projet de loi de finances, la hausse de 6,7 milliards d'euros pour les armées. Le Premier ministre a proposé aux sénateurs «d'aller un peu plus loin» et de discuter de la «mise à jour» de la loi de programmation militaire pour 2026.

«Nouveaux espaces de conflictualité»

«La manière de s'en prendre à la nation française dans les années qui viendront sera de manière beaucoup plus hybride que par le passé», a-t-il souligné. «C'est toujours l'éternelle caricature de chars qui arriveraient sur Belfort ou sur Strasbourg. Il n'en est rien. En revanche, on peut être désormais défait sans être envahi».

«Et ça pose toute la question des nouveaux espaces de conflictualité», les questions «des routes maritimes, des fonds marins, du cyber» et autres «attaques informatiques contre les infrastructures étatiques mais aussi les services des collectivités, les hôpitaux ou les entreprises», a-t-il énuméré.

Quel lien avec l'OTAN pour l'avenir ?

Le chef du gouvernement a également invité les sénateurs à réfléchir au «lien que la France doit avoir avec l'Alliance atlantique» compte tenu de «l'ambiguïté» de l'administration américaine de Donald Trump à l'égard de l'Otan et de l'Europe.

«Comment on garantit notre autonomie quoi qu'il arrive, je pense que ce sera consensuel, mais comment on est capable aussi de faire vivre ce pilier européen de l'Otan?», a-t-il demandé.

Outre la défense, le gouvernement organise mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat un autre débat sur le narcotrafic, qu'il espère consensuel.