Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré mardi que le militant antidrogue Amine Kessaci, endeuillé par la mort de deux de ses frères, dont un assassiné en plein Marseille le 13 novembre, "a été attaqué parce qu'on attaquait" les trafiquants.

"C'est une famille courageuse qui se bat, comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. s'il a été attaqué, c'est parce qu'on les attaquait. On ne doit rien lâcher, parce que ce qu'ils (les trafiquants) cherchent à faire, c'est à intimider, intimider le pays, à intimider les forces de l'ordre, à intimider les quartiers. (...) Et je vous le dis déjà, ils sont en train de perdre la bataille", a déclaré le chef d'Etat à un groupe de policiers lors de l'inauguration d'un commissariat à Marseille.