Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré mardi que le militant antidrogue Amine Kessaci, endeuillé par la mort de deux de ses frères, dont un assassiné en plein Marseille le 13 novembre, "a été attaqué parce qu'on attaquait" les trafiquants.
"C'est une famille courageuse qui se bat, comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. s'il a été attaqué, c'est parce qu'on les attaquait. On ne doit rien lâcher, parce que ce qu'ils (les trafiquants) cherchent à faire, c'est à intimider, intimider le pays, à intimider les forces de l'ordre, à intimider les quartiers. (...) Et je vous le dis déjà, ils sont en train de perdre la bataille", a déclaré le chef d'Etat à un groupe de policiers lors de l'inauguration d'un commissariat à Marseille.
J’avais pris des engagements clairs pour faire Marseille en Grand.
Plus de sécurité, de transports et d'emplois. Des écoles et des logements rénovés. Une offre de soins plus proche. Et bien plus.
Voici un point d’étape. Ce qui change près de chez vous : https://t.co/hD1jWLPEShpic.twitter.com/GdIKgU70ep
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 16, 2025
L'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue passera de 200 à 500 euros, a annoncé Emmanuel Macron depuis Marseille.
«On va passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ça n'est pas festif de se droguer», a déclaré le chef de l'Etat lors d'un échange avec des lecteurs du journal La Provence à Marseille.
Lors de son déplacement à Marseille, le chef de l'Etat a annoncé qu'il souhaite étendre à l'international les actions contre les narcotrafiquants. Il veut notamment traquer les têtes de réseaux qui opèrent à l'étranger.
Le chef de l'Etat s'est rendu ce mardi sur la tombe de Mehdi Kessaci à Marseille. Pour mémoire, le défunt était le frère d'Amine Kessaci, un militant politique engagé contre le narcotrafic, qui avait déjà été endeuillé par le meurtre de son demi-frère, Brahim Chabane, en 2020.
Un mois après l'assassinat de Mehdi Kessaci par des narcotrafiquants, Emmanuel Macron est attendu dans la cité phocéenne ce mardi 16 décembre, à partir de midi, pour évoquer la lutte contre le narcotrafic, le bilan de son plan «Marseille en grand» et les dangers du numérique.