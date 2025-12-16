Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

En directEmmanuel Macron à Marseille : les trafiquants «sont en train de perdre la bataille», assure le président

[© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google
Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille ce mardi, dans les Bouches-du-Rhône, pour une visite durant laquelle il y fera le bilan de son plan contre le narcotrafic et les dangers du numérique. Suivez notre direct.
Déclaration
Les trafiquants «sont en train de perdre la bataille», assure Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré mardi que le militant antidrogue Amine Kessaci, endeuillé par la mort de deux de ses frères, dont un assassiné en plein Marseille le 13 novembre, "a été attaqué parce qu'on attaquait" les trafiquants.

 "C'est une famille courageuse qui se bat, comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. s'il a été attaqué, c'est parce qu'on les attaquait. On ne doit rien lâcher, parce que ce qu'ils (les trafiquants) cherchent à faire, c'est à intimider, intimider le pays, à intimider les forces de l'ordre, à intimider les quartiers. (...) Et je vous le dis déjà, ils sont en train de perdre la bataille", a déclaré le chef d'Etat à un groupe de policiers lors de l'inauguration d'un commissariat à Marseille.

Sur les réseaux
Le «point d'étape» de «Marseille en Grand», présenté par Emmanuel Macron
Les amendes pour consommation de drogue passeront à 500 euros

L'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue passera de 200 à 500 euros, a annoncé Emmanuel Macron depuis Marseille. 

«On va passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ça n'est pas festif de se droguer», a déclaré le chef de l'Etat lors d'un échange avec des lecteurs du journal La Provence à Marseille.

 

Alerte
Emmanuel Macron veut traquer les têtes de réseaux qui opèrent à l'étranger

Lors de son déplacement à Marseille, le chef de l'Etat a annoncé qu'il souhaite étendre à l'international les actions contre les narcotrafiquants. Il veut notamment traquer les têtes de réseaux qui opèrent à l'étranger.

Alerte
Emmanuel Macron s'est rendu sur la tombe de Mehdi Kessaci à Marseille

Le chef de l'Etat s'est rendu ce mardi sur la tombe de Mehdi Kessaci à Marseille. Pour mémoire, le défunt était le frère d'Amine Kessaci, un militant politique engagé contre le narcotrafic, qui avait déjà été endeuillé par le meurtre de son demi-frère, Brahim Chabane, en 2020. 

Emmanuel Macron est attendu à Marseille pour appuyer le plan de lutte contre le narcotrafic

Un mois après l'assassinat de Mehdi Kessaci par des narcotrafiquants, Emmanuel Macron est attendu dans la cité phocéenne ce mardi 16 décembre, à partir de midi, pour évoquer la lutte contre le narcotrafic, le bilan de son plan «Marseille en grand» et les dangers du numérique.

Emmanuel MacronMarseillenarcotrafic

À suivre aussi

Emmanuel Macron reçoit Georgia Meloni pour un sommet Paris-Rome afin d'apaiser les tensions
Éric Zemmour : «Emmanuel Macron prépare la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon»
«Emmanuel Macron prépare la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon», lance Éric Zemmour
Meurtre de Lyhanna : les résultats de l’enquête administrative rendus publics ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités