Explosion d'un immeuble dans l'Ain : une personne «manque à l'appel» et les recherches ont repris, annonce Laurent Nuñez

Une personne «manque à l'appel», et les recherches ont repris, a annoncé ce mardi Laurent Nuñez. Le ministre de l'Intérieur est venu dans l'Ain, au lendemain d'une explosion survenue dans un immeuble d'habitation, où deux enfants sont morts.

Des précisions données au sommet de l’État. Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a donné des précisions ce mardi matin sur les recherches en cours après l’explosion d’un immeuble d’habitation ce lundi.

Ce matin, je me suis rendu à #Trevoux, auprès de ceux qui se sont mobilisés suite à l’explosion dans un immeuble qui a entraîné le décès de deux jeunes enfants et a blessé plusieurs personnes. Une personne est toujours portée disparue, les recherches continuent. Les… pic.twitter.com/BJNKlfYd3T — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 16, 2025

«Ce matin, je me suis rendu à Trevoux, auprès de ceux qui se sont mobilisés suite à l’explosion dans un immeuble qui a entraîné le décès de deux jeunes enfants et a blessé plusieurs personnes. Une personne est toujours portée disparue, les recherches continuent. Les investigations débutent et permettront d’établir l’origine des faits. Je renouvelle mes condoléances aux familles et proches, et veux redire mon soutien comme celui de l’ensemble du gouvernement aux équipes sur le terrain», a indiqué ce dernier sur X.

Une personne «manque à l'appel» mardi au lendemain d'une explosion qui a tué deux enfants en bas âge dans un immeuble à Trévoux (Ain), a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

«Il y a une personne qui manque à l'appel, qui était probablement occupante d'un des logements. Ce sont les équipes cynophiles qui sont en recherche actuellement», a-t-il dit à la presse lors d'une visite sur place.

Les recherches doivent reprendre mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble d'habitation où une explosion a tué lundi deux enfants en bas âge et fait treize blessés.

L'explosion, dont la cause n'a pas encore été identifiée, s'est produite vers 17h30 au rez-de-chaussée d'un bâtiment de quatre étages, dans cette ville de 6.930 habitants située à une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon.