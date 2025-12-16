Frères musulmans : Laurent Wauquiez veut inscrire le mouvement parmi les organisations terroristes

Le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale Laurent Wauquiez souhaite faire inscrire la mouvance des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Le député proposera un texte allant dans ce sens en janvier prochain.

Faire évoluer la législation. Alors que l’Assemblée nationale vote, pour la dernière fois le projet de financement de la Sécurité sociale, Laurent Wauquiez pense déjà à la suite. Le président du groupe Droite républicaine aurait déjà établi la liste des textes que ses députés présenteront le 22 janvier lors de leur niche parlementaire.

Le député de la Haute-Loire défendra ainsi une proposition de résolution visant à inscrire la mouvance islamiste des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes, a appris CNEWS, confirmant une information de nos confrères du Figaro. «Bien que les Frères musulmans ne revendiquent pas directement d’actions terroristes, ils contribuent à la fabrique mentale et sociale de l'ennemi intérieur», a estimé le député LR Éric Pauget dans l'exposé des motifs du texte.

Pour rappel, une proposition de résolution diffère d’une proposition de loi. Depuis juillet 2008, l’article 34-1 de la Constitution dispose que les «Assemblées peuvent voter des résolutions» pour y exprimer un avis sur un sujet de leur choix. En cas d’adoption, le gouvernement n’est cependant pas obligé de légiférer sur cette thématique.

Une organisation dans le viseur

Laurent Wauquiez s’est notamment appuyé sur un rapport du ministère de l’Intérieur datant de mai dernier sur les Frères musulmans. Dans ce sens, le député proposera également une proposition de loi visant à interdire aux mineurs de porter le voile dans l’espace public. La mouvance des Frères musulmans est de plus en plus scrutée. En Europe, celle-ci n’est actuellement interdite qu’en Autriche, depuis juillet 2021.

Outre-Atlantique, l’Etat américain du Texas a désigné l’organisation comme «terroriste» en novembre dernier. Une décision qui pourrait s’étendre dans le pays. Le président américain, Donald Trump, a signé, lundi 24 novembre, un décret enclenchant un processus au terme duquel les branches des Frères musulmans dans certains pays doivent être désignées comme «organisations terroristes étrangères».