«Il aurait pu diriger le navire à distance» : la DGSI enquête après la découverte d'un boîtier espion sur un ferry en Méditerranée

Un ressortissant letton a été mis en examen et écroué dimanche à Paris dans le cadre d’une enquête pilotée par la DGSI. Selon les services de la Sécurité intérieure, le système informatique d'un ferry accosté à Sète (Hérault) aurait pu être infecté par un boîtier espion, permettant une prise de contrôle à distance.

Une enquête alarmante. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont lancé en urgence, vendredi 12 décembre, une opération pour interpeller deux suspects à bord d'un ferry accosté à Sète (Herrault), sur instructions du parquet de Paris.

L'un d'eux, un ressortissant letton, a été mis en examen et écroué dimanche à Paris, a indiqué le parquet pour «atteinte à un système de traitement automatisé». Le deuxième, un Bulgare, a finalement été remis en liberté sans qu’aucune charge ne soit retenue à son encontre alors que plane sur cette affaire des soupçons graves d'espionnage et de cybercriminalité.

Selon un renseignement transmis par les autorités italiennes, le système informatique du navire aurait pu être infecté par un dispositif malveillant de type RAT (remote access tool), permettant une prise de contrôle à distance.

Des perquisitions menées en Lettonie

«Une information judiciaire a été ouverte des chefs d’atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, participation à une association de malfaiteurs, détention sans motif d’équipement ou programme conçu pour une atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère», a expliqué le parquet de Paris.

Habitué depuis vingt ans des traversées en Méditerranée entre la France, l’Italie et le Maghreb, le paquebot, baptisé Fantastic, appartient à la compagnie italienne GNV et peut embarquer un peu plus de 2.000 passagers pour des croisières. Dans un premier temps immobilisé et placé sous scellé, le monstre des mers, long de 180 m, a fait l’objet d’investigations menées en urgence par la DGSI qui ont permis de saisir un certain nombre d’éléments.

Le navire a ensuite pu reprendre la mer après l’accord des autorités maritimes, une fois les constatations techniques réalisées et tout danger écarté pour les personnes à bord. Pour l'heure, l'enquête se poursuit, alors que des perquisitions ont eu lieu en Lettonie avec le soutien d’Eurojust, l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, et des autorités lettones.