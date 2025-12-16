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Il vient en France pour «jouer au football» et monte une fraude pour toucher près de 50.000 euros d'aides sociales

Une arnaque à la fausse identité qui lui aura permis de détourner un joli pactole entre janvier 2021 et août 2022. [martaposemuckel/Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Arrivé en France pour «jouer au football», un jeune homme s'est fait passer pour un mineur isolé ivoirien pendant près de deux ans afin de recevoir des aides sociales. Le préjudice est estimé à 46.750 euros. 

Une fausse identité lucrative. Dans le Gard, un jeune homme arrivé en 2019 pour poursuivre sa carrière de footballeur s'est fait passer pour un mineur isolé afin de percevoir des aides sociales. Une arnaque à la fausse identité qui lui aura permis de détourner un joli pactole entre janvier 2021 et août 2022 : 46.750 euros. Le montant du préjudice, qui paraît exorbitant, a été confirmé par le parquet de Nîmes à CNEWS, toutefois les détails sur la manière dont il a pu les percevoir n'ont pas été communiqués. 

Vendredi 12 décembre, le tribunal l'a condamné à huit mois de prison ferme pour escroquerie et une interdiction de territoire national pour cinq ans, suivant ainsi les réquisitions du parquet. 

L'homme, qui se faisait passer pour un mineur né en 2004 en Côte d'Ivoire, était en fait un ressortissant gabonais né en 1998. Une enquête approfondie, comprenant l'analyse de ses empreintes digitales, a permis d'établir sa véritable identité, rapporte Le Réveil du Midi. Il a par ailleurs été confirmé que le jeune homme avait joué au sein d'un club de football gabonais.

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Entré sur le territoire européen via la République Tchèque avant de rejoindre la France, il s'est servi de faux documents pour se procurer un passeport frauduleux.

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