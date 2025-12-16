Mutuelles : les tarifs vont fortement augmenter en 2026

En 2026, les tarifs des mutuelles devraient augmenter, à la demande de l’État, qui a demandé une contribution exceptionnelle à hauteur d’un milliard d’euros. Les cotisations seront donc en hausse de 4,3% pour les contrats individuels et de 4,7% pour les contrats collectifs.

Une forte hausse, mais moins importante que les années précédentes. Dans un communiqué publié ce mardi, la Fédération nationale de la mutualité française a averti de l’augmentation des mutuelles, en moyenne de 4,3% pour les contrats individuels et 4,7% pour les contrats collectifs.

Chaque année, l'annonce des tarifs mutualistes donne une indication des tarifs de l'ensemble du marché. Les mutuelles représentent un petit peu moins de la moitié du marché des complémentaires santé, le reste étant détenu par les assureurs privés, et par des organismes paritaires.

«L'augmentation des dépenses de santé», couvertes par la Sécurité sociale et les complémentaires santé «s'intensifie depuis 2020, à +4,4% par an», a indiqué la Mutualité pour justifier la hausse de ses cotisations.

De nouveaux transferts de charge

Les mutuelles devront par ailleurs absorber en 2026 de nouveaux transferts de charge depuis l'Assurance maladie, et une nouvelle taxe prévue dans le budget 2026 de la Sécu, qui leur coûtera 1 milliard d'euros.

«Avec une taxe sur les contrats qui grimpe à 16 %, la France est une «anomalie européenne», a dénoncé la Mutualité. «Le gouvernement et les parlementaires s'apprêtent sciemment à faire payer les assurés mais sans l'assumer et en tentant de déplacer la responsabilité sur les complémentaires santé», a-t-elle ajouté.

Cette hausse des mutuelles est moins forte que les années précédentes (+6% en 2025 en moyenne, +8,1% en 2024, +4,7% en 2023), mais elle reste à un niveau largement supérieur à celle observée avant le Covid (+2,6% par an en moyenne sur la décennie 2010-2020).