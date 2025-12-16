Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour le risque d'orages ce mardi 16 décembre.

Le sud marqué par les intempéries en ce début de semaine. Pour cette journée du mardi 16 décembre, cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour les orages par Météo-France.

Les habitants de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère sont donc invités à la plus grande prudence, notamment jusqu'à 21h.

@Météo-France

«Le temps reste perturbé sur le Sud-Est avec des pluies sur l'ensemble de la région, pluies plus régulières et importantes des Cévennes à PACA, au sud de Rhône-Alpes et jusqu'aux Alpes du sud», ont indiqué les prévisionnistes.

La partie est de la Corse sera marquée par une dégradation avec d'importantes pluies orageuses durant une grande partie de la journée.

Par ailleurs, parmi les départements en alerte, cinq sont également en vigilance jaune pour «pluie-inondation», sept pour «crues» et cinq pour «avalanche».