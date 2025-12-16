Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations concernant la journée du mardi 16 décembre.

Une journée pluvieuse dans le sud du pays. Cinq départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» émise par Météo-France pour la journée de ce mardi 16 décembre.

Sont concernés : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault et la Lozère.

Un Épisode méditerranéen ce mardi

«Un épisode de fortes pluies intenses et d’orages s’installe sur le Sud-Est et la Corse en ce début de semaine», a expliqué Météo-France. L'institut météorologique ajoute que ces perturbations sont causées par la tempête Emilia et l'arrivée d'une dépression sur le Proche-Atlantique.

La vigilance jaune sera mise en place dès minuit et ne devrait pas être levée de la journée. Les départements du sud-est devraient être touchés par d'autres perturbations. Des vigilances jaunes pour des risques d'orages et de vents violents ont été émises par les météorologistes. Retrouvez toutes les dernières vigilances ici.