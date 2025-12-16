«Sales connes» : Brigitte Macron se dit «désolée» si elle a «blessé les femmes victimes» de violences sexuelles

Brigitte Macron s'est dite «désolée» si elle a «blessé les femmes victimes» de violences sexuelles, après la polémique créée par ses propos tenus à l'encontre de militantes féministes qu'elle a qualifiées de «sales connes», en marge d’un spectacle de l’humoriste Ary Abittan.

Des excuses publiques. Après avoir traité de «sales connes» des militantes féministes présentes à un spectacle de l’humoriste Ary Abittan, Brigitte Macron s’est dite «désolée», lundi soir, dans une interview au média Brut.

«Je suis désolée si j'ai blessé les femmes victimes, c'est à elles seules que je pense», a déclaré l'épouse du président de la République, ajoutant que ses propos étaient destinés à «quatre personnes».

Interrogée pour savoir si elle regrettait ses paroles, elle a répondu : «Je ne peux pas regretter. Je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis avant tout moi-même. Et donc quand je suis dans le privé je peux me lâcher de manière absolument pas adéquate».

«Je voulais rassurer»

L'épouse du chef de l'État avait tenu ces propos début décembre en évoquant des militantes féministes qui avaient interrompu un spectacle d'Ary Abittan, accusé de viol mais ayant bénéficié d'un non-lieu de la justice. Les mots de Brigitte Macron ont été captés sur une vidéo publiée par le site de l'hebdomadaire Public.

En coulisse avec l'artiste, la Première dame dit avoir voulu le rassurer et répondre à «sa peur» au lendemain d'incidents qui avaient perturbé son spectacle la veille. «J'avais besoin de rassurer. Je voulais rassurer, certainement maladroitement, mais je n'avais pas d'autres mots à ma disposition à ce moment là», a encore expliqué la Première dame.

Brigitte Macron a par ailleurs fait valoir son «droit de parler» et son «droit de penser». Elle a aussi précisé qu'elle ignorait que ces échanges étaient filmés.

Spectacle interrompu

Quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie d'Ary Abittan avec la mention «violeur», avaient interrompu son spectacle le 6 décembre dans la salle parisienne des Folies Bergère, scandant «Abittan violeur».

Fin 2021, l'humoriste avait été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après trois ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu confirmé en appel en janvier, mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes protestant régulièrement aux abords des salles où il se produit.

Les propos de Brigitte Macron ont provoqué une vague de soutien envers les militantes féministes, de nombreuses célébrités publiant des messages sur les réseaux sociaux affirmant : «Moi aussi je suis une sale conne».