«Texte de compromis», «choix de responsabilité», «budget de malheur»... L'adoption du budget de la Sécu suscite des réactions contrastées

L'Assemblée nationale a définitivement adopté ce mardi le budget de la Sécurité sociale pour 2026. Cette victoire pour le camp présidentiel est loin de satisfaire l'ensemble de l'échiquier politique.

Par 247 voix contre 232, l'Assemblée nationale a définitivement adopté ce mardi 16 décembre la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. L'adoption de ce texte budgétaire, le premier validé sans 49.3 depuis 2022, a fait réagir plusieurs représentants politiques.

A commencer par Sébastien Lecornu lui-même, pour qui cette issue est une victoire. «Après un débat exigeant, sans utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, l’Assemblée nationale a su faire émerger un texte de compromis, a écrit le Premier ministre sur X. Celui-ci freine la dérive budgétaire et fixe une orientation financière sincère en engageant une première réduction du déficit après plusieurs années de dégradation continue».

Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 a été définitivement adopté ce soir.



Après un débat exigeant, sans utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, l’Assemblée nationale a su faire émerger un texte de compromis. Celui-ci freine… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 16, 2025

Toujours dans le camp présidentiel, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a salué «le résultat d'un travail parlementaire exigeant, d'un dialogue maintenu jusqu'au bout et d'une responsabilité partagée face à l'enjeu».

Le budget de la Sécurité sociale est désormais définitivement adopté.



Ce vote est le résultat d’un travail parlementaire exigeant, d’un dialogue maintenu jusqu’au bout et d’une responsabilité partagée face à l’enjeu.



Cette méthode a permis d’aboutir. Elle devra prévaloir pour… pic.twitter.com/8IktN9Mxtb — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) December 16, 2025

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a quant à elle publié un communiqué dans lequel elle décrit cette loi de financement de la Sécurité sociale comme un «compromis exigeant, construit avec lucidité et responsabilité».

Elle affirme que son adoption «n'est pas une victoire partisane» mais «un choix de responsabilité pour consolider notre protection sociale et continuer à réformer, au service d'un système de santé juste et accessible».

Ce PLFSS n’est pas une victoire partisane. C’est un choix de responsabilité pour consolider notre protection sociale et continuer à réformer, au service d’un système de santé juste et accessible. pic.twitter.com/jfgBzBeMT4 — Stéphanie RIST (@stephanie_rist) December 16, 2025

Du côté de La France insoumise (LFI), le son de cloche n'est pas le même. Le groupe a annoncé saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte et la cheffe de ses députés, Mathilde Panot, a dénoncé un «budget de malheur». Elle a reproché aux socialistes d'avoir «changé d'alliance» mais aussi pointé une «forte responsabilité» des écologistes, qui se sont majoritairement abstenus lors du vote.

🔴⚡️ ALERTE ! Lecornu fait adopter son #PLFSS2026 grâce aux votes pour des socialistes et de l'abstention des écologistes.



Voilà leur bilan :

❌ Plus de 3 milliards de coupes sur la santé

❌ 1 milliard de taxe sur les mutuelles

❌ 350 millions de coupes sur les Ehpad

❌ 34,3… pic.twitter.com/uS24ZKeMue — La France Insoumise à l'Assemblée nationale (@FiAssemblee) December 16, 2025

Ce mardi, la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Chatelain, avait en effet prévenu : «Nous ne négocierons pas un budget qui est profondément inacceptable. Ce sera un grand non.»

Les députés Renaissance et MoDem ont unanimement voté pour cette loi de financement de la Sécurité sociale, rejoints par une écrasante majorité des groupes PS et Liot, membres de l'opposition.

Les abstentions très majoritaires des écologistes ont eu un rôle prépondérant, pour combler celles d'une partie des groupes Horizons et Les Républicains, membres du camp gouvernemental, mais échaudés par les concessions au Parti socialiste. L'alliance Rassemblement national-UDR et les Insoumis ont unanimement voté contre.

Les tractations sur le budget de l'Etat, elles, se poursuivent avec des négociations décisives jusqu'au week-end, et un accord qui s'annonce bien plus complexe, alors que la date butoir du 31 décembre se rapproche.