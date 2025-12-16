«Un afflux massif» : les saisies de drogues ont doublé en 2025 à l'aéroport de Bruxelles

La douane belge a annoncé ce mardi que les saisies de drogues ont plus que doublé cette année à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Au total, plus de 9 tonnes ont été interceptées en 2025.

Une année record. Les aéroports souvent considérés comme les plaques tournantes du trafic de drogues. Et celui de Bruxelles ne fait pas exception. Cette année, plus de 9 tonnes de stupéfiants ont été saisies par les douanes belges, soit plus du double par rapport à 2024.

La raison réside essentiellement dans un «afflux massif» de cannabis depuis la Thaïlande et l'Amérique du Nord, a expliqué Kristian Vanderwaeren, administrateur général de la douane belge. En effet, sur les 9 tonnes de drogues saisies, le cannabis représente près de 90% avec 8 tonnes interceptées. Des chiffres qui ont largement augmenté sur une année. Dans le détail, les douanes ont saisi quelque 540 kg de cocaïne, et près de 500 kg de kétamine destinée à l'exportation.

Le total des interceptions de cannabis, cocaïne, kétamine et autres drogues de synthèse s'affichait à 4,2 tonnes en 2024.

Une hausse de la consommation

Selon le patron de la douane, cette hausse des saisies démontre la tendance à la hausse de la consommation de drogues en Europe. «Il ne faut pas se faire d'illusion, il y a des grandes quantités qui nous échappent car on ne peut pas tout contrôler», a-t-il fait ajouté, depuis un entrepôt de la zone aéroportuaire exploité par un opérateur postal.

Les interceptions sur les voyageurs ou dans les bagages ont aussi fortement augmenté, à près de 1,8 tonne, un volume qui a presque quadruplé sur un an. «Désormais, il arrive fréquemment que la drogue ne soit même pas cachée et soit placée directement dans les valises» par sachets entiers, a encore relevé le patron de la douane.