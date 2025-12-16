Victime de «l'effet baby-boom», la France voit la natalité ne plus compenser la mortalité, selon l'Ined

Dans son rapport annuel publié ce mardi, l'Institut national d'études démographiques (Ined), constate que pour la première fois depuis le début de l'ère industrielle et hors période de guerre, la croissance démographique naturelle est nulle en France hexagonale. En cause : une natalité en berne et un effet boomerang du baby-boom.

Une réalité démographique brutale. Alors que la France pouvait encore se targuer d'être le dernier bastion en Europe où le solde démographique restait posif, il semble que ce temps est désormais révolu. La France vieillit et les familles font moins d'enfants. C’est ce que confirme une étude de l’institut national d’études démographiques (Ined) publiée ce mardi 16 décembre.

En mai 2025, l’Observatoire français des conjonctures économiques s’appuyait déjà sur des données de l’Insee pour montrer que, sur douze mois consécutifs, le solde naturel avait été négatif. C’est désormais le cas sur une année civile.

Un effondrement des naissances

Au 1er janvier 2025, la France comptait 68,6 millions d’habitants, soit 169.000 de plus qu’un an auparavant, une très faible progression, liée principalement au solde migratoire positif (la différence entre le nombre de personnes entrées et sorties du territoire). Mais si l’on exclut les départements d’Outre-mer, où la natalité est plus importante, le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) en métropole a été négatif (629.000 naissances, 630.000 décès).

«Pour la première fois depuis les Trente Glorieuses, les courbes entre nombre de naissances et nombre de décès se sont croisées», a déclaré Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, lundi à l'Assemblée nationale, parlant de «basculement historique».



En effet, le terme n'est pas galvaudé. La diminution du nombre de naissances concerne «tous les types de territoires» et il est «vraisemblable» qu’elle se poursuive dans les années à venir, prévient l’Ined. En vingt ans, le «nombre moyen d'enfants souhaités» chez les femmes de moins de 30 ans a diminué de 0,6 point (de 2,5 enfants à 1,9 en moyenne).

Le revers du baby-boom

L'autre raison qui explique le solde naturel quasi nul de la France est logique et attendue : «C'est l'effet baby-boom», avance Xavier Thierry, l'un des auteurs de ce rapport de l'Ined. Mécaniquement, plus il y a de personnes âgées, plus le nombre de décès tend à augmenter.

Et ce vieillissement de la population résulte de l'arrivée à des âges élevés, au-delà de 75 ans, de personnes qui sont nées juste après guerre pendant la fameuse période du baby-boom, entre 1945 et le début des années 60. En plus d'un nombre plus important de décès, l'Ined note également une légère progression de l'espérance de vie, qui s'établit, en moyenne, à 80 ans pour les hommes, un peu plus de 85 ans pour les femmes.

Un plan national de lutte contre l'infertilité annoncé

Si les espaces urbains bénéficient encore d’un solde naturel positif, en plus de l’arrivée de personnes de nationalité étrangère (+0,42%), le vieillissement est d’abord «particulièrement marqué» dans les départements ruraux. En 2024, la proportion de personnes de 60 ans et plus y atteignait 31% pour les hommes et 35% pour les femmes, contre 22 et 26% dans les départements urbains et 21 et 22% dans ceux d’Outre-mer.



Emmanuel Macron avait annoncé début 2024 «un grand plan de lutte contre ce fléau» de l'infertilité, dans le cadre d'un «réarmement démographique». Un an plus tard, le grand projet du chef de l'État n'a pas encore porté ses fruits.

Lundi, la ministre de la Santé a ressuscité ce projet présidentiel en promettant un plan national de lutte contre l'infertilité «dans les prochaines semaines».