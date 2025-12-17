Adoption du budget de la Sécurité sociale 2026 : voici votre âge de départ à la retraite après la suspension de la réforme

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 ayant été définitivement adopté par le Parlement, la réforme des retraites d’Elisabeth Borne va être suspendue jusqu’à l’élection présidentielle 2027, modifiant les dates de départ à la retraite.

62 ans, 63 ans ou 64 ans, à quel âge serez-vous retraité ? L’adoption définitive du budget de la Sécurité sociale 2026 entraîne la suspension de la réforme des retraites jusqu’à la prochaine élection présidentielle en 2027.

Né en 1964

Pour les personnes nées en 1964, l’âge légal de départ devait être de 63 ans selon la réforme Borne de 2023. Avec la suspension de cette dernière, il sera finalement fixé à 62 ans et 9 mois, l'âge en vigueur quand la suspension a été décidée cet automne.

La durée de cotisation exigible qui était de 171 trimestres selon la réforme sera donc de 170 trimestres avec la suspension.

Né au 1er trimestre 1965

L’âge de départ à la retraite pour les personnes nées durant le premier trimestre de 1965 sera le même que pour la génération de 1964, c’est-à-dire 62 ans et 9 mois et 170 trimestres cotisés.

Par rapport à ce que prévoyait la réforme des retraites d’Elisabeth Borne, le futur retraité gagne deux trimestres sur l'âge légal, qui était initialement fixé à 63 ans et 3 mois. Il faudra également cotiser deux trimestres de moins.

Né entre avril 1965 et fin 1968

A partir de 2028, avec la reprise de la réforme, l'âge légal de départ en retraite devrait reprendre sa progression pour atteindre les 64 ans. Avec la suspension, les membres de la génération 1965 (sauf premier trimestre) pourront partir à la retraite à 63 ans.

Pour la génération de 1966, le départ peut se faire à 63 ans et 3 mois contre 63 ans et 6 mois pour la génération 1967 et 63 ans et 9 mois pour la génération 1968.

Né entre 1964 et 1968 et éligible au dispositif carrières longues

Pour les personnes ayant commencé leur carrière professionnelle à un jeune âge, le dispositif carrières longues permet de partir à la retraite avant l'âge légal. La suspension de la réforme doit en théorie faire gagner un trimestre supplémentaire dans le calcul.

Toutefois, le système n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er septembre 2026, pour laisser aux caisses de sécurité sociale le temps d’adapter leurs systèmes d’information, selon le gouvernement.

Le principe est le même pour les fonctionnaires des catégories actives et super-actives (policiers, aide-soignantes, gardiens de prison, égoutiers…) nés de 1964 à 1968, qui bénéficient d'un âge de départ anticipé : ils vont également gagner un trimestre, avec une mise en application à partir du 1er septembre 2026.

Né à partir du 1er trimestre 1969

Suspension de la réforme des retraites ou non, les changements ne concernent pas les personnes nées à partir du premier trimestre de 1969.

L’âge légal de départ reste fixé à 64 ans et 172 trimestres cotisés. Seule une nouvelle réforme après l’élection présidentielle de 2027 pourrait faire évoluer les conditions de départ à la retraite.