Armée française : pourquoi Emmanuel Macron se rendra-t-il aux Émirats arabes unis les 21 et 22 décembre ?

Le président Emmanuel Macron se rendra aux Émirats arabes unis les 21 et 22 décembre prochain pour y rendre visite aux 900 militaires français sur place. Le chef de l’État partagera notamment un dîner avec les soldats.

«Partager un moment de convivialité». Comme chaque année, Emmanuel Macron rendra visite à des forces armées basées à l’étranger à l’approche des fêtes de fin d’année. De ce fait, le chef de l’État se rendra aux Émirats arabes unis les 21 et 22 décembre prochain. Dans un premier temps, le président échangera avec les dignitaires émiriens à l'occasion d'un «rendez-vous bilatérale».

Il ira ensuite à la rencontre des soldats français. Au total, 900 militaires sont stationnés dans une base navale du pays. Après une allocation, Emmanuel Macron partagera un «dîner offert par l’Élysée» avec l’ensemble des forces présentes sur place.

«Une région en crise»

En 2024, Emmanuel Macron s’était rendu auprès des militaires français déployés à Djibouti. Cette année, le président a expliqué vouloir rencontrer les forces stationnées dans «une région qui concentre d’importantes crises». «Il est important de démontrer que la France maintient ses efforts militaires et diplomatiques partout où ses valeurs sont menacées», a expliqué l’Élysée.

Le président aura notamment l’occasion d’échanger avec les militaires de l’opération Aspides, chargés notamment d’assurer la sécurité du transport maritime en mer Rouge. Celui-ci est souvent menacé par les rebelles Houthis basés au Yémen.