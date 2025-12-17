BHV Marais : à combien l’éventuelle vente de l’emblématique grand magasin parisien est-elle estimée ?

A Paris, les tractations se poursuivent autour du rachat des murs du BHV Marais. Une échéance cruciale est attendue vendredi.

Dans la tourmente depuis l'implantation d'une boutique Shein dans ses locaux, le BHV Marais est soumis à un sort incertain. Alors que les Galeries Lafayette veulent se séparer des murs du grand magasin parisien, la question de leur rachat, au montant conséquent, doit être résolue dans les prochains jours.

Depuis 2023, la Société des grands magasins (SGM) est propriétaire du fonds de commerce du BHV. Elle cherche aujourd'hui à acquérir ses murs auprès des Galeries Lafayette, les deux parties étant liées par une promesse de vente qui arrive à échéance ce vendredi 19 décembre.

Le montant de la transaction est estimé entre 300 et 400 millions d'euros et, à deux jours du délai, la pression monte pour Frédéric Merlin, le cofondateur de la SGM.

Une porte-parole des Galeries Lafayette a déjà prévenu : au 19 décembre «l'exclusivité tombe et on se réserve la possibilité d'explorer toutes les options qui s'offrent à nous».

«Une rupture de confiance»

La tâche de Frédéric Merlin a été compliquée par la décision de la Banque des territoires, qui s'est retirée début octobre des négociations alors qu'elle devait l'aider à racheter le bâtiment.

Cette entité de la Caisse des dépôts avait évoqué «une rupture de confiance» après l'annonce du partenariat entre Shein et le BHV.

Sans compter que, ce mardi, la mairie de Paris a manifesté son intérêt pour les murs du BHV, estimant que la situation du grand magasin «suscite aujourd'hui de très fortes inquiétudes pour l'emploi et pour l'avenir du centre» de la capitale.

Lors du Conseil de Paris la maire, Anne Hidalgo, a dit souhaiter que «la ville se donne les moyens d'agir préventivement».

«Encore de l'incertitude»

Selon un voeu de l'exécutif, la municipalité compte étudier «toutes les possibilités afin de se mettre en position d'acquérir le bâtiment pour garantir la pérennité de l'activité commerciale et de l'emploi, tout en permettant le développement d'un programme mixte incluant également du logement social et abordable».

Au vu du montant de ce rachat, la ville n'achèterait pas seule mais via par exemple une société d'économie mixte comprenant de l'actionnariat privé, selon Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint en charge du commerce.

L'intersyndicale a demandé «à être reçue dès que possible par la Mairie de Paris» car cette annonce ajoute selon elle «encore de l'incertitude sur la pérennité du BHV», qui emploie directement quelque 750 salariés.