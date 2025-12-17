Chute de la ponctualité des trains en Occitanie : la SNCF doit présenter un plan d'urgence ce mercredi avant de payer de lourdes pénalités à la région

Ce mercredi, la SNCF doit présenter un plan d’urgence pour l’Occitanie, à la demande des autorités régionales. Cette initiative survient après que Carole Delga, la présidente PS de la région, a tiré la sonnette d'alarme concernant les retards fréquents constatés sur les TER.

Des annonces très suivies par les usagers. Ce mercredi, la SNCF doit présenter un plan d’urgence pour l’Occitanie, à la demande des autorités régionales. Cela depuis l’Hôtel de Région de Montpellier à 15 h 30, mais aussi en visioconférence.

Ce plan survient suite aux retards fréquents constatés sur les lignes régionales, dénoncés par Carole Delga, la présidente PS de la région. En effet, cette dernière avait affirmé le mois dernier sa volonté de faire payer une «amende» à la SNCF en compensation.

«Les usagers d’Occitanie ont le droit à des trains fiables et à l’heure», avait-elle écrit sur son compte X, le 28 novembre dernier. Ajoutant avoir «demandé au président de la SNCF Jean Castex et à ses équipes, de me présenter un plan d'amélioration sous 15 jours».

Les usagers d’@Occitanie ont le droit à des trains fiables et à l'heure.



Face aux retards répétés sur les lignes régionales, j’ai demandé au président de la SNCF Jean Castex et à ses équipes, de me présenter un plan d'amélioration sous 15 jours. https://t.co/BWSRkCKrr9 — Carole Delga (@CaroleDelga) November 28, 2025

Un rappel à l'ordre rendu possible grâce à un contrat qui lie la compagnie ferroviaire à la région.

43 Millions d'euros de pénalités versées

L'an dernier, d'après un communiqué publié en mars 2025, l’Occitanie avait reversé les pénalités payées par la SNCF aux abonnés de ses trains régionaux sous forme d’une «remise équivalente à un mois d’abonnement».

Une situation permise grâce à la signature par les régions de conventions avec la SNCF, qui prévoient des pénalités ou des bonus pour inciter l’exploitant à maintenir une qualité de service satisfaisante.

Avec ces conventions, la SNCF a versé un total de 43 millions d'euros de pénalités aux régions, à la suite d'une «dégradation de la qualité de service constatée en 2023», selon un rapport de la Cour des comptes.