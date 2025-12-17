Compte professionnel de formation (CPF) : jusqu’à quand peut-on l'utiliser ? 

Le compte professionnel de formation (CPF) est un outil qui permet à un salarié de se former pour évoluer professionnellement grâce à de l’argent cumulé tout au long de sa vie active. Il est possible d’utiliser cet outil jusqu’à la retraite, voire après selon certaines conditions.

Jusqu’à quand peut-on utiliser son compte professionnel de formation ? C’est la question qui peut se poser lorsqu’un salarié arrive en fin de carrière et qu’il n’a que peu ou jamais utilisé ses droits. Selon le service public, il est possible d’utiliser cet outil jusqu’à l’âge légal de la retraite, voire après dans le cadre associatif ou pour un service civique.

En France, toute personne dispose, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite, d'un compte personnel de formation. Ce compte a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Le CPF est utilisable tout au long de votre vie active (y compris en période de chômage) pour suivre une formation certifiante ou non certifiante.

Les informations présentées ici concernent le compte personnel de formation pour le salarié du secteur privé. Les agents (titulaires et contractuels) de la fonction publique bénéficient aussi d'un droit au CPF, mais sous d'autres conditions. Il s'agit de formations visant notamment les objectifs suivants :

Acquisition du socle de connaissances et de compétences

Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience

Bilan de compétences

Acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique

Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel, certification professionnelle, etc).

De plus, le financement de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire sous conditions est possible.

Droit actif jusqu'à la retraite complète

En fin de carrière, les règles varient selon votre situation. Si vous avez moins de 67 ans, vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer une formation jusqu'à vos 67 ans ou votre départ en retraite complet. Si vous avez 67 ans ou plus, votre CPF cesse d’être alimenté et vous ne pouvez plus utiliser vos droits pour l’achat d’une formation.

Seuls les droits compte engagement citoyen (CEC) peuvent être utilisés pour financer des formation pour vous permettre, en tant que bénévole associatif ou volontaire en service civique, d'acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de vos missions.

Le CEC peut aussi vous ouvrir des droits si vous effectuez un volontariat ou si vous êtes maître d'apprentissage. Vos droits sont inscrits dans votre compte Formation. La durée d’activité nécessaire pour acquérir des droits sur votre CEC varie selon l'activité réalisée.