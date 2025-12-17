Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

L'institut national de météorologie, Météo-France, a placé un département en vigilance jaune pour crues, ce jeudi 18 décembre.

La prudence est de mise. Ce jeudi 18 décembre, un département a été placé en alerte jaune pour crues. Ce danger s'explique notamment par le passage d'une perturbation majeure sur l'ouest de la France.

Le seul département concerné par cette vigilance crues est le Finistère.

© Météo-France

A cause de fortes pluies qui devraient s'abattre dans le département, deux cours d'eau, la Leïta et l'Odet, pourraient sortir de leur lit ce jeudi. Le premier est un estuaire formé par l'Ellé et l'Isole alors que le second est un fleuve de plus de 60 km.

Une perturbation en provenance du nord de l'Europe, appelée «bombe météorologique» par certains analystes, devrait marquer les prochains jours en France et causer diverses alertes. La façade atlantique du pays risque d'être la plus touchée.

Preuve de cette perturbation météorologique majeure, le prévisionniste national a également placé de nombreux autres départements français en vigilance jaune pour vents violents, pluie-inondation ou encore vagues-submersion, ce jeudi.