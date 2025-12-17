Crues : Voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce mercredi 17 décembre. Le sud du pays est touché par un épisode méditerranéen.

Attention aux abords des cours d'eau dans le sud du pays. Quatre départements sont visés par une vigilance jaune «crues» de Météo-France pour la journée de ce mercredi 17 décembre.

Sont concernés : l'Aveyron, la Haute-Corse, l'Hérault ainsi que la Lozère.

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Des crues sont redoutées à la suite d'importantes averses dans le sud-est du pays, résultante d'un épisode méditerranéen causé notamment par la tempête Emilia.

Météo-France préconise la prudence pour les départements concernés.