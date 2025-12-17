Dermatose nodulaire contagieuse : foyers, vaccins, indemnisations... La crise en chiffres

Depuis le mois de juin, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) menace une grande partie du cheptel bovin français. Face à cette maladie «très grave», le gouvernement tente d’enrayer la crise, avec une stratégie mêlant abattage et vaccination. Le point en chiffres.

113 foyers concernés

Apparue en France le 29 juin dernier avec un premier foyer détecté en Savoie, la dermatose nodulaire contagieuse a été recensée dans 113 foyers sur le territoire, avec une prédominance dans le Sud-Ouest, notamment en Occitanie. À ce jour, «il n’y a plus de foyers infectieux», a assuré la ministre de l’Agriculture Annie Genevard.

3.300 bovins abattus

Depuis le début de la crise, environ 3.300 bovins ont été abattus, soit 0,02% du cheptel français (16 millions de têtes). 80 élevages ont été concernés par ces abattages, dans 11 départements différents.

750.000 bovins à vacciner

Un total de 750.000 bovins seront vaccinés contre la DNC de la manière «la plus rapide possible», a annoncé, mardi 16 décembre, Annie Genevard. Le gouvernement assure qu'un stock de 500.000 doses est déjà en cours d’acheminement auprès des cabinets vétérinaires des départements concernés.

10 Zones de vaccination

La vaccination s’effectuera dans les départements où se trouvent les foyers d’épidémie (Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales) ainsi que dans ceux intégrés au cordon sanitaire (Gers, Hérault, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn). Au moins 1.000 exploitations sont directement concernées.

Coût de la vaccination : 20 millions d'euros

Selon les estimations établies par le ministère de l’Agriculture, le coût total de la vaccination des 750.000 bovins est estimé à 20 millions d’euros.

Coût de l’indemnisation pour les éleveurs : 6 millions

Toujours selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, le coût total des indemnisations destinées aux éleveurs dont les troupeaux ont été abattus en raison de la DNC est estimé à 6 millions d’euros.