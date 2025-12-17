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«Entre 600.000 et 1 million de bovins» : comment se décline le vaste plan de vaccination contre la dermatose promis par Annie Genevard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face à la progression de la dermatose nodulaire contagieuse, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé une campagne d'envergure dans le Sud-Ouest, avec 750.000 bovins supplémentaires vaccinés dans les prochaines semaines.

Vacciner, c'est le mot d'ordre du ministère de l'Agriculture. Pour contrer la progression de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), Annie Genevard a annoncé qu'une campagne de vaccination massive allait être lancée dans le Sud-Ouest, l'objectif étant d'atteindre 750.000 bovins supplémentaires vaccinés dans les prochaines semaines.

«D'ici un temps très bref, le département de l'Ariège sera vacciné. Nous nous y sommes engagés parce que l'Ariège a connu un moment un peu traumatique il y a quelques jours. Mais il en est de même pour tous les départements du Sud-Ouest. Dans les semaines qui viennent, il faut que l'intégralité du cheptel soit vaccinée et nous y employons», a-t-elle indiqué lors d'une prise de parole, mardi. 

500.000 doses en cours d'acheminement

Un défi logistique majeur alors que les doses de vaccins doivent être acheminées vers 10 départements placés sous cordon sanitaire. Parmi eux, l'Ariège, les Landes ou encore les Hautes-Pyrénées.

Pour y parvenir, l'État a déployé un stock de 500.000 doses déjà en cours d'acheminement. Sur le terrain, des vétérinaires d'État, des praticiens volontaires, des élèves vétérinaires, mais aussi, des vétérinaires militaires participeront aux injections.

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Depuis l'apparition en juin du premier cas, 113 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été recensés dans tout le pays. Plus de 3.300 animaux ont déjà été abattus. 

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