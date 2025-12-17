Explosion à Trévoux : les deux enfants décédés étaient les neveux de l’ancien joueur de l’OM Vitinha

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Vitinha a annoncé ce mercredi que les deux enfants décédés dans l’explosion d’un immeuble à Trévoux, dans l’Ain, étaient ses neveux. Le drame, survenu lundi en fin d’après-midi, a fait au moins trois morts et de nombreux blessés.

Le drame de Trévoux touche directement la famille de Vitinha. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a confirmé ce mercredi que les deux jeunes victimes de l’explosion survenue dans l’Ain étaient ses neveux. Dans un message publié en ligne, l’attaquant a expliqué que son cousin avait perdu ses enfants dans «une tragédie survenue en France», appelant à la solidarité à travers une cagnotte destinée à soutenir ses proches.

Notre ancien olympien Vitinha 🇵🇹 ainsi que sa famille sont en deuil, après que les enfants de son cousin aient perdu la vie dans l'explosion d'un immeuble à Trévoux dans l'Ain. 🕊️



Notre ancien marseillais a publié une cagnotte dans sa story Instagram pour aider la famille.… pic.twitter.com/50dZ4l8ANu — BeOM (@Be_OM13) December 17, 2025

Les deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, ont été retrouvés en arrêt cardio-respiratoire après l’explosion. Malgré l’intervention rapide des secours et de longues tentatives de réanimation, ils n’ont pas pu être sauvés. La déflagration s’est produite lundi en fin d’après-midi, vers 17h30, au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages situé dans cette commune au nord de Lyon.

Un suicide à l'origine de l'accident

Selon les autorités locales, près de soixante-dix habitants occupaient le bâtiment au moment des faits. Le souffle de l’explosion a lourdement endommagé la structure de l’immeuble, qualifiée de «détruite» par le maire de Trévoux, Marc Péchoux.

Mardi soir, après plus d’une heure de recherches dans les gravats à l’aide d’engins de chantier, un troisième corps avait été retrouvé. Le parquet a indiqué qu’il s’agissait d’une femme, à l’origine de l’explosion. Elle se serait donné la mort en ouvrant le gaz.

Le bilan humain reste lourd. Treize personnes ont été hospitalisées en urgence relative. Cinquante-trois autres ont été prises en charge pour des blessures légères ou ont bénéficié d’un accompagnement psychologique.

Une enquête judiciaire est en cours, confiée à la gendarmerie, afin d’établir précisément le déroulé des faits.