Grippe : le pic de l'épidémie attendu pendant les vacances de Noël

L’épidémie de grippe progresse en France et pourrait fortement augmenter le recours aux soins pendant les vacances de Noël, avec un impact attendu à l’hôpital. Le pic est envisagé durant ces prochaines semaines, d'après Pasteur et Santé publique France.

Elle continue de progresser en France. Selon des projections inédites de Pasteur et Santé publique France, le pic de l’épidémie de grippe en France est attendu ces prochaines semaines, avec une forte hausse du recours aux soins et un «fort impact» à l’hôpital pendant les vacances de Noël.

Dans une métropole où toutes les régions sont en épidémie, les différents indicateurs liés à la grippe ont continué à augmenter, pour toutes les classes d'âge, du 8 au 14 décembre, la 50e semaine de l'année, d'après le bilan hebdomadaire de l'agence de santé publique diffusé le même jour.

Objectif : aider les autorités sanitaires et les professionnels de santé

Pour la première fois, Pasteur et Santé publique France communiquent des prévisions sur la dynamique de l'épidémie de grippe en France hexagonale, au niveau national et régional, à l'horizon de quatre semaines, et sur la période probable de survenue du pic. L'objectif est de fournir un outil d'anticipation de la trajectoire de l'épidémie afin d'aider les autorités sanitaires et les professionnels de santé.

La première version de cette modélisation «anticipe une croissance des passages aux urgences pour syndrome grippal dans les deux prochaines semaines, suivie d'une décroissance» les deux premières semaines de 2026, notamment sous l'effet, décalé, d'une baisse de transmission liée à la fermeture des écoles pendant les vacances, ont résumé les deux institutions.

15 % de chance que le pic ait lieu durant la semaine de Noël

«La performance du modèle peut être variable», a noté lors d'une conférence de presse Juliette Paireau, qui travaille sur la modélisation mathématique des maladies infectieuses à Pasteur et à SpF: «pour des saisons qui ressemblent au passé, le modèle est le plus performant; pour des saisons très différentes, le modèle aura plus de difficultés à anticiper la dynamique».

Le pic de l'épidémie grippale est, à ce stade, attendu plutôt dans la semaine de Noël, avec «15% de chance que le pic ait lieu en semaine 51, 70% en semaine 52 et 12% en semaine 1».

Pasteur et Santé publique France estiment néanmoins probable que le recours aux soins pour grippe s’accentue fortement au cours des deux prochaines semaines dans l’ensemble des régions hexagonales, avec un impact important à anticiper à l’hôpital pendant les congés de fin d’année.

Et, à ce stade, on ne peut pas exclure une reprise de l'épidémie après les vacances de Noël, comme observé l'année dernière, ou plus tard dans la saison comme en 2022-2023, selon les deux institutions.