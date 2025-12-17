«Jean-Luc Mélenchon a fait le choix d'être le cheval de Troie de l'islamisme», martèle Laurent Wauquiez

«Jean-Luc Mélenchon a fait le choix d'être le cheval de Troie de l'islamisme», a martelé le député et président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez, ce mercredi lors de La Grande Interview sur CNEWS. «La commission d'enquête a montré que La France insoumise ne subissait pas le travail de l'intégrisme musulman, mais que c'était une volonté d'aller chercher une clientèle électorale», a-t-il ajouté.