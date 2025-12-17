Laurent Wauquiez, sur le Mercosur : «Emmanuel Macron doit mettre tout son poids dans la balance pour arrêter la mise en place de l'accord» 

Lors de la Grande Interview de ce mercredi Laurent Wauquiez, député et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, était l’invité de Sonia Mabrouk. Il a fait un point sur l'agriculture : «Le Mercosur sera un désastre pour l’agriculture, un désastre pour notre santé, un désastre pour l’environnement», a-t-il lancé.