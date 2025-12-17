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Laurent Wauquiez, sur le Mercosur : «Emmanuel Macron doit mettre tout son poids dans la balance pour arrêter la mise en place de l'accord» 

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Lors de la Grande Interview de ce mercredi Laurent Wauquiez, député et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, était l’invité de Sonia Mabrouk. Il a fait un point sur l'agriculture : «Le Mercosur sera un désastre pour l’agriculture, un désastre pour notre santé, un désastre pour l’environnement», a-t-il lancé. 

Mercosurtemps fortEmmanuel Macron

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