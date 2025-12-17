Municipales à Paris : les écologistes votent pour une alliance avec Emmanuel Grégoire dès le premier tour

Les militants écologistes ont voté ce mercredi soir pour une liste commune à gauche, sauf LFI, dès le premier tour des élections municipales à Paris. Un peu plus tôt, le candidat écologiste à la mairie de Paris David Belliard s’était dit favorable à une telle union, se disant prêt à se retirer au profit d'Emmanuel Grégoire.

Ils feront campagne commune. Les militants écologistes ont approuvé par 73,7% des voix la coalition de gauche avec le Parti socialiste pour les élections municipales à Paris. La liste commune sera conduite par le socialiste Emmanuel Grégoire, a annoncé le chef de file des écologistes David Belliard, qui par conséquent retire sa propre candidature.

«Les Ecologistes créent les conditions pour que l'union de la gauche et des écologistes gagne les élections municipales à Paris en 2026», a salué ce dernier dans la soirée. Un peu plus tôt dans la journée, il avait invité les militants «à voter pour cet accord».

Les deux formations de gauche ne se sont pas alliées dès le premier tour dans la capitale depuis 1977. Pour justifier ce choix, David Belliard a jugé que l’union était nécessaire pour «endiguer» la dynamique de Rachida Dati.

Selon un sondage Ipsos publié samedi dans Le Parisien, une union de la gauche derrière Emmanuel Grégoire au premier tour obtiendrait 32% des voix, devant la droite emmenée par Rachida Dati (27%), également soutenue par le MoDem, le candidat Horizons soutenu par Renaissance Pierre-Yves Bournazel (14%) et la candidate LFI Sophia Chikirou (13%).