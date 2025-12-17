Narcotrafic : l’Assemblée nationale s'immisce dans le débat sur la lutte contre le trafic de drogue ce mercredi

Au lendemain du déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille, l’Assemblée nationale débat ce mercredi sur la stratégie de l'Etat pour lutter contre le trafic de drogue.

Après avoir soulevé la question des moyens octroyés à la défense, l’Assemblée nationale s’attaque désormais à la lutte contre le narcotrafic. Ce mercredi, les députés débattront des mesures à allouer face au trafic de drogue. Un échange rendu possible par l’usage de l’article 50-1 de la Constitution par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Pour rappel, cette disposition permet au gouvernement, «de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire» de faire «une déclaration sur un sujet déterminé». Dans le détail, plusieurs ministres prendront ainsi la parole, au même titre que des orateurs des 11 groupes représentés au Palais Bourbon. Ces derniers aborderont leur vision de la lutte contre le narcotrafic.

Pour tenter de dégager une majorité, et alors qu'il a renoncé au 49.3, le Premier ministre a proposé d'organiser au Parlement plusieurs débats, suivis d'un vote, sur cinq thèmes : la défense, le narcotrafic, l’agriculture, l’énergie et le déficit. Des susceptibles de faire converger les députés.

Un sujet central

Ce débat se déroule au lendemain d’un déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille, où les autorités ont fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité. Un échange qui avait d’ailleurs été demandé par de nombreux parlementaires, des suites de l’assassinat le 13 novembre dernier, de Mehdi Kessaci, le frère d’Amine, un militant antidrogue de Marseille.

Lors d’un déplacement dans la cité phocéenne avec le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez le 20 novembre dernier, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a considéré que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme» en France.

Avec son homologue de Beauvau, le ministre de la Justice était à la préfecture de police en réunion avec tous les hauts magistrats mais aussi les responsables de sécurité des Bouches-du-Rhône, pour évoquer les réseaux du narcotrafic qui sévissent dans la deuxième ville de France, notamment la DZ Mafia. «Ce qui se passe au niveau de la DZ mafia touche au moins une dizaine d'autres départements, notamment du sud de la France», a-t-il indiqué.

Gérald Darmanin a promis de nouveaux renforts à Marseille notamment de magistrats et greffiers, sans toutefois avancer de chiffres. L'assassinat en plein jour de Mehdi Kessaci, il y a une semaine, a tétanisé Marseille. La justice étudie la piste d'«un crime d'intimidation» visant son frère Amine Kessaci, militant écologiste très engagé dans la lutte contre le narcotrafic.