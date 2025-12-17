Paris : voici les 6 lignes de métro les moins ponctuelles en 2025

L'objectif d'Île-de-France Mobilités est d'offrir la meilleure offre possible aux millions d'usagers quotidiens de ses métros. Pour ce faire, l'accent a été mis sur la ponctualité, mais certaines lignes connaissent encore des retards «fréquents».

Le nerf de la guerre. Île-de-France Mobilités (IDFM) est très ambitieux et espère devenir l'un des meilleurs réseaux «au monde à l'horizon 2030», comme l'avait expliqué Grégoire De Lasteyrie, d'IDFM, lors d'un point presse. Pour ce faire, améliorer la ponctualité des métros est l'une des priorités afin d'offrir la meilleure expérience aux quatre millions d'usagers quotidiens du métro parisien.

Si certaines lignes sont particulièrement efficaces, notamment celles automatisées, d'autres connaissent des retards bien plus fréquents. Voici les 6 lignes de métro les moins ponctuelles en 2025, selon les chiffres d'IDFM.

ligne 3 et 3b

Avec des rames à l'heure 94,23% du temps lors des heures de pointe, les lignes 3 et 3bis font partie du ventre mou du classement en termes de ponctualité. Avec un objectif fixé à 92 %, les lignes 3 et 3bis ont donc réalisé un année positive aux yeux d'Île-de-France Mobilités.

ligne 9

En 5e position de ce classement, nous retrouvons la ligne 9. Avec 93,95% de métros à l'heure sur la ligne lors des heures de pointe, la ligne 9 qui relie le Pont de Sèvres à la mairie de Montreuil n'a pas rempli les objectifs d'Île-de-France Mobilités pour cette année 2025. IDFM espère que cette ligne atteindra 96% de ponctualité d'ici à 2029.

ligne 8

La ligne 8 se classe en 4e position des pires élèves du réseau avec une ponctualité estimée à 92,68%. Une ligne qui a connu une certaine irrégularité tout au long de l'année passant d'un mois très compliqué en mars (87,65%) à un mois d'août sans le moindre retard (100%).

ligne 12

Sur la plus petite marche du podium, nous retrouvons la ligne 12 avec 92,13% de rames ponctuelles sur les dix premiers mois de l'année 2025, atteignant quasiment l'objectif fixé par IDFM qui était de 92,5%.

ligne 13

Sur la deuxième marche du podium des métros les moins ponctuels, nous retrouvons la ligne 13 avec une performance lors des heures de pointe estimée à 90,77%.

ligne 6

La ligne de métro la moins ponctuelle du réseau parisien en 2025 est la 6. Avec un résultat de 89,64% de rames arrivées en temps et en heure, la ligne reliant Charles de Gaulle-Étoile à Nation est le moins bon élève de ce classement. Île-de-France Mobilités, qui explique être «très vigilante à la fiabilité de ces lignes», a demandé que des «mesures de redressement» soient mises en place pour plus de ponctualité sur la ligne 6.