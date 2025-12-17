Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 18 décembre. L'ouest du pays est touché.

Une météo capricieuse à l'ouest. Deux départements sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce jeudi 18 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : le Finistère et le Morbihan.

@Météo-France

La vigilance pluie-inondation sera mise en place aux alentours de 9h du matin et devrait être levée aux alentours de 21h, à en croire les prévisions de Météo-France.

En parallèle, huit départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de «vents violents», dont le Morbihan et le Finistère. Pour retrouver toutes les vigilances émises par Météo-France, rendez-vous ici.

