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Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 18 décembre. L'ouest du pays est touché. 

Une météo capricieuse à l'ouest. Deux départements sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce jeudi 18 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : le Finistère et le Morbihan.

@Météo-France

La vigilance pluie-inondation sera mise en place aux alentours de 9h du matin et devrait être levée aux alentours de 21h, à en croire les prévisions de Météo-France.

Sur le même sujet Météo : froid persistant, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

En parallèle, huit départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de «vents violents», dont le Morbihan et le Finistère. Pour retrouver toutes les vigilances émises par Météo-France, rendez-vous ici
 

Bretagnepluievigilance météo

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