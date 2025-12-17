Tours : un tag antisémite découvert sur les murs d’une école maternelle

Une croix gammée a été découverte près de l’entrée de l’école maternelle Croix-Pasquier à Tours-nord (Indre-et-Loire), mardi 16 décembre. Une plainte a été déposée par la Ville.

Nouvel acte antisémite en France. Un mur de l’école maternelle Croix-Pasquier, située à Tours-nord (Indre-et-Loire), a été vandalisé, probablement dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 décembre, avec un tag de croix gammée, a rapporté La Nouvelle-République ce mercredi.

Contactées vers 8h30, les forces de l’ordre se sont rendues sur place, rue Saint-Exupéry, pour constater le dessin de «petit format» tracé «au feutre noir» sur une plaque de contre-plaqué qui remplaçait temporairement une vitre. En outre, deux sonnettes ont également été incendiées.

Des agents ont rapidement été envoyés pour effacer ces traces, d'après un membre du personnel de l'école rencontré dans le secteur.

La direction académique a confirmé qu'un tag antisémite avait bien été constaté au niveau de l'interphone, précisant être «particulièrement vigilants à cette situation qui porte atteinte aux valeurs de la République».

La dégradation concernant un bâtiment appartenant à la Ville de Tours, c'est la municipalité qui a porté plainte, a indiqué Franck Gagnaire, adjoint à l'Éducation.