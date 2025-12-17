Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune «vagues-submersion» pour la journée du jeudi 18 décembre.

Un océan déchaîné. Après les tempêtes Bram et Emilia, c'est au tour d'une «bombe météorologique» de venir perturber la France. Apparue dans l’Atlantique, cette dépression très creuse qui s'est formée au large de l'Islande va engendrer des perturbations sur l'Ouest du pays.

En conséquence, cinq départements ont été placés en vigilance jaune «vagues-submersion» par Météo-France pour la journée du jeudi 18 décembre. Il s'agit du Finistère, de la Gironde, des Landes, du Morbihan, et des Pyrénées-Atlantiques.

Météo-France

De fortes bourrasques de vent

«Des pluies plus marquées rentrent en cours d'après-midi sur la Bretagne, et gagnent le Nord-Ouest en soirée. Sur le sud du pays, le vent de sud à sud-est se renforce et souffle généralement de 60 à 70 km/h, 70/80 km/h pour l'autan, localement 90 km/h l'après-midi, et de 80 à 100 km/h sur les crêtes de l'ouest des Pyrénées», annonce Météo-France.

«Sur le Nord-Ouest, le vent de secteur sud souffle de 70 à 90 km/h sur le littoral breton et le long des côtes de Manche, et temporairement en cours d'après-midi jusqu'à 100 km/h sur la pointe bretonne», précisent les prévisionnistes.