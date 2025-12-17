Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents pour la journée de jeudi 18 décembre.

Le vent souffle sur l’ouest de l’Hexagone. Huit départements sont visés par une vigilance jaune vents violents, émise par Météo-France pour la journée du jeudi 18 décembre.

🌧️ Prudence ce jeudi sur la pointe bretonne : pluie et rafales de vent possibles à 100 km/h.



🌡️ Températures douces : jusqu'à 19 °C sur le Pays basque.



☔ Vendredi : cumuls de pluie à surveiller dans le Sud-Est.



Le point complet 👉 https://t.co/9oe9cawmgIpic.twitter.com/fn6mLA02dP — Météo-France (@meteofrance) December 17, 2025

Sont concernés par cette alerte : l’Aveyron, le Tarn, les Pyrénées-Atlantiques, le Calvados, la Manche, le Finistère, les Côtes-d’Armor ainsi que le Morbihan.

© Météo-France

Météo-France rapporte «qu’un temps agité est attendu sur l’ouest de la Bretagne, avec de fortes rafales de vent, des pluies abondantes et une mer très agitée, notamment sur le littoral sud.»

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés.