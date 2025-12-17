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Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents pour la journée de jeudi 18 décembre.

Le vent souffle sur l’ouest de l’HexagoneHuit départements sont visés par une vigilance jaune vents violents, émise par Météo-France pour la journée du jeudi 18 décembre.

Sont concernés par cette alerte : l’Aveyron, le Tarn, les Pyrénées-Atlantiques, le Calvados, la Manche, le Finistère, les Côtes-d’Armor ainsi que le Morbihan. 

© Météo-France

Météo-France rapporte «qu’un temps agité est attendu sur l’ouest de la Bretagne, avec de fortes rafales de vent, des pluies abondantes et une mer très agitée, notamment sur le littoral sud.»

Sur le même sujet «Bombe Météo» : vents violents, vagues importantes… A quoi s’attendre en France ?  Lire

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés. 

vigilance météoMétéo-Francevents violents

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