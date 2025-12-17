Vol au Louvre : malgré la reconduction de la grève du personnel, le musée rouvre partiellement ses portes

En dépit du vote unanime de la reconduction de la grève plus tôt dans la journée, la direction du Louvre a annoncé, ce mercredi 17 décembre, la réouverture partielle du musée, dans la tourmente depuis le vol de plusieurs joyaux de la Couronne en octobre dernier.

Une décision décriée. Le musée du Louvre a partiellement rouvert ses portes ce mercredi 17 décembre, malgré le vote unanime des agents pour poursuivre leur grève débutée en début de semaine, dans un contexte tendu depuis le cambriolage spectaculaire de huit joyaux de la Couronne survenu le 19 octobre.

«Tous les espaces ne pas encore accessibles», mais le «parcours chefs-d’œuvre», comprenant notamment la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, est ouvert au public, a prévenu la direction.

Une représentante de la CFDT, Valérie Baud, a, quant à elle, averti contre les risques d'une ouverture dans ces conditions, déclarant : «Il ne faudrait pas que la direction du Louvre mette en danger la sûreté de l'établissement».

Des propositions «indignes»

Quelques heures auparavant, près de 300 salariés ont voté à l'unanimité le maintien du préavis de grève déposé afin de protester contre le manque d'effectif, la dégradation du bâtiment ou la hausse des tarifs pour les non-Européens.

Ils ont notamment rejeté les propositions du ministère de la Culture, en première ligne dans ce dossier, jugées «indignes» par Gary Guillaud de la CGT, principal syndicat du musée le plus fréquenté au monde.

Après trois rencontres sans succès au ministère de la Culture la semaine dernière, dont l'une avec Rachida Dati, une nouvelle réunion de crise s'est tenue lundi avec les syndicats afin de répondre à la colère des agents, également nourrie par la succession d'avanies depuis le cambriolage.

En plus d'annuler la réduction prévue de 5,7 millions d'euros de dotation au Louvre pour 2026, le ministère a proposé de redéployer des effectifs et d'ouvrir des recrutements dédiés à l'accueil et la surveillance du musée, et s'est engagé à verser une prime exceptionnelle, là où les syndicats ont réclamé une revalorisation permanente des indemnités.

Laurence des Cars auditionnée à nouveau

Fragilisée encore davantage par ce conflit social, la présidente du Louvre, Laurence des Cars, sera à nouveau auditionnée par la commission de la culture du Sénat concernant les failles sécuritaires du musée ce mercredi.

Trois jours après le casse, elle avait déjà admis un «échec» devant les sénateurs, tout en assurant notamment avoir «accéléré l'élaboration» du schéma directeur de sûreté. Toutefois, des révélations embarrassantes ont depuis affaibli la dirigeante, nommée en septembre 2021, qui a dû admettre qu'elle n'avait eu connaissance d'un audit sécuritaire alarmant de 2019 qu'après le vol.

De plus, la Cour des comptes a récemment pointé le «report persistant» du schéma directeur de sûreté, dont la mise en œuvre n'a pas encore débuté.

La gestion de la sécurité du musée étant également critiquée par l'enquête administrative lancée après le cambriolage, la direction du Louvre a annoncé début novembre des mesures d'urgence, dont l'installation de dispositifs «anti-intrusion», sous la pression.

Mais, signe de désaveu, la ministre de la Culture a confié à Philippe Jost, responsable du chantier de Notre-Dame, une mission de deux mois pour réorganiser le musée au côté de la présidente.