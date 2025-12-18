Asnières-sur-Seine : la justice administrative ordonne le retrait de la crèche de Noël municipale «dans les 24 heures»

Le tribunal de Cergy-Pontoise a exigé ce mercredi le retrait d’urgence de la crèche municipale de la ville d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Le maire de la commune a décidé de déplacer de quelques mètres ce symbole de Noël, dénonçant «une attaque d’activistes zélés».

Une décision qui a fait bondir le maire d’Asnières-sur-Seine. Ce mercredi, le tribunal de Cergy-Pontoise, saisi par la Ligue des droits de l’Homme, a ordonné le retrait d’urgence de la crèche municipale.

Dans l’incompréhension, l’édile LR de la commune des Hauts-de-Seine, Manuel Aeschlimann, a dit prendre acte de cette décision administrative. Si la crèche n’est pas retirée avant le 18 décembre, la ville devra payer 100 euros d’amende par jour.

Une crèche déplacée

Refusant de la retirer, Manuel Aeschlimann a indiqué à nos confrères du Figaro qu’il comptait déplacer la crèche «de cinq mètres» à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. «On pourrait en sourire mais c’est une attaque d’activistes zélés qui veulent gommer notre histoire et les racines chrétiennes de la France. Petit à petit, ils finissent par y arriver», a déploré l’élu.

Le maire a également déploré une forme «d’insécurité juridique», évoquant des dossiers similaires de crèches, à Montpellier ou encore à Lyon, dans lesquels la justice n’a pas imposé le retrait des crèches.