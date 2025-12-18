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«Cela montre que nous ne lâchons rien face aux trafiquants» : plusieurs opérations anti-drogue lancées à Nantes

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Cent soixante policiers ont passé au peigne fin la ville de Nantes, dans une vaste opération anti-drogue. Plusieurs interpellations ont été réalisées.

Nantes en première ligne face au narcotrafic. La ville de Loire-Atlantique, gangrenée par le trafic de stupéfiants, a fait l'objet d'une opération de police majeure ce mercredi 17 et ce jeudi 18 décembre.

«Nous procédons à ce que nous appelons "l'inspection des communs"», a expliqué tout d'abord le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, interrogé par CNEWS.

«c'est notre devoir»

«De la cave à la toiture, nous vérifions la présence de stupéfiants ou d'autres produits interdits. Je pense que cela permet d'assurer la sécurité de tous. C'est notre devoir vis-à-vis des habitants de la ville. Nous montrons que nous ne lâchons rien face aux stupéfiants et face aux trafiquants et que notre engagement est plein et entier», a-t-il ajouté.

Au total, cinq quartiers ont été inspectés par les forces de l'ordre, qui se félicitent d'avoir mené une opération concluante.

«Les forces de l'ordre ont procédé à 24 interpellations et à plusieurs saisies de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, dans trois quartiers», a confirmé le préfet. Cocaïne, cannabis et sachets de résine ont ainsi été confisqués par les autorités.

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Cette année, à Nantes, pas moins de 3.000 procédures pour usage de stupéfiants et 150 procédures pour trafic ont été comptabilisées. Des chiffres en augmentation «considérable», selon les autorités.

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