«C'est un soulagement, il faut que ça aille très vite» : dans les Pyrénées-Atlantiques, la vaccination contre la dermatose bovine bat son plein

Pour lutter contre la dermatose, le gouvernement compte sur la vaccination. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 20.000 doses ont déjà été livrées. Les autorités espèrent atteindre un début d'immunité collective en février dans la région.

Une situation d'urgence. Ce mercredi, la vaccination contre la dermatose nodulaire a démarré dans les Pyrénées-Atlantiques. Les équipes de CNEWS se sont rendues dans une exploitation de 91 bovins du département. Ils ont pu interroger un éleveur, Serge Marquis, qui s'est dit soulagé par cette nouvelle : «On s'y attendait. Depuis la semaine dernière, on savait qu'on allait y passer. Oui, c'était un soulagement», a-t-il déclaré.

Une mise en place nécessaire pour faire face à la situation dans les Pyrénées-Atlantiques : «Pour qu'il n'y ait plus de zone de surveillance, il faut que la vaccination aille très vite, pour qu'un maximum d'élevages soient vaccinés», a-t-il ajouté.

200.000 doses livrées dans deux jours

20.000 doses de vaccins ont déjà été livrées dans la région. D'ici à deux jours, 200.000 doses supplémentaires seront distribuées.

Le vétérinaire de l'élevage, Stéphane Tisserand, a de son côté expliqué que pour le moment les stocks étaient bons mais il souhaite que la vaccination soit plus rapide sur le terrain : «Plus on va mettre un plan de prévention efficace, plus les animaux développeront une immunité et moins on aura des cas cliniques dans les élevages donc c'est une bonne stratégie à l'heure actuelle de vacciner le plus vite possible les élevages de la zone», a-t-il expliqué.

Pour une efficacité maximale, les effectifs de vétérinaires vont être renforcés : «Des vétérinaires, il y en a 150 dans le département. Ils vont avoir des renforts de vétérinaires retraités, d'étudiants en école mais aussi des vétérinaires des armées parce qu'après la vaccination, il faut 21 jours pour que les bêtes soient protégées», a déclaré Jean-Marie Girier, préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Le but de cette campagne de vaccination est d'arriver début février avec un début d'immunité collective dans la région.