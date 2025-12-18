Condamnations pour homosexualité : une loi de réhabilitation adoptée ce jeudi à l'Assemblée

Les députés ont adopté ce jeudi, en seconde lecture, une proposition de loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France.

La réhabilitation pour mot d'ordre. La proposition de loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France a été adoptée en seconde lecture ce jeudi 18 décembre, à l’Assemblée nationale.

Ce texte à l’initiative du sénateur socialiste Hussein Bourgi entendait initialement faire reconnaître à la France sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982. Il prévoyait d'indemniser les personnes condamnées avec une allocation de 10.000 euros, assortie de 150 euros par jour de privation de liberté.

Toutefois, en première et en deuxième lecture, le Sénat avait modifié la période couverte pour la faire démarrer en 1945, estimant que la République n'avait pas à «s'excuser pour les crimes du régime de Vichy». Les sénateurs ont également supprimé le volet indemnitaire de la proposition de loi.

🏳️‍🌈 Victoire !



L'Assemblée vote à l'unanimité pour la proposition de loi socialiste reconnaissant les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982.



Nous poursuivons le combat avec @husseinbourgi et les @senateursPS pour qu'elles obtiennent aussi réparation ! pic.twitter.com/rtBFJRwJM4 — Députés Socialistes et apparentés (@socialistesAN) December 18, 2025

Votée par l'Assemblée nationale pour le texte dans sa version initiale, il arrivera en commission mixte paritaire (CMP), où se réunissent sept députés et sept sénateurs chargés de trouver une version de compromis.

«Reconnaître un préjudice suppose de le réparer, l'un ne va pas sans l'autre, c'est nécessaire d'un point de vue symbolique», a souligné le député socialiste Hervé Saulignac, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale.

Environ 50.000 condamnations prononcées

En ce qui concerne la période couverte, il assure qu'il est «logique» de rétablir le démarrage à 1942 étant donné que la République «a assumé et reconduit» en 1945 la loi qui fixait un âge spécifique de consentement pour les relations homosexuelles (21 ans contre 15 ans pour les relations hétérosexuelles).

La proposition de loi vise aussi à réhabiliter ceux qui ont été condamnés en vertu d'un autre article du Code pénal de l'époque qui renforçait la répression de l'outrage public à la pudeur lorsqu'il était commis par deux personnes de même sexe.

Environ 10.000 condamnations ont été prononcées en vertu de l'article qui établissait un âge de consentement spécifique, et environ 40.000 pour le motif d'outrage public à la pudeur «homosexuel», selon Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Il s'agissait principalement d'hommes qui s'acquittaient d'amendes ou de peines de prison. Beaucoup de ces personnes sont déjà décédées et d'autres âgées, ce qui fait qu'elles seraient très peu nombreuses à demander la réparation financière.