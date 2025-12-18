La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a informé les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, du report à janvier de la signature de l'accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

Ursula von der Leyen espérait parapher ce traité de libre-échange samedi, lors du sommet du Mercosur dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Mais elle avait besoin au préalable de l'aval d'une majorité qualifiée d'Etats membres à Bruxelles, ce qu'elle n'a pas obtenu en raison en particulier de l'opposition de la France et de l'Italie.