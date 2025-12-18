🔴 Après une mobilisation historique de la FNSEA et de ses collègues des syndicats européens aujourd’hui à Bruxelles, Ursula von der Leyen vient d’annoncer le report de la signature de l’accord #Mercosur en janvier.
C’est un revirement inattendu et une première étape obtenue…
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La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale Marine Le Pen sur les agriculteurs : «Ils sont héroïques. (...) Ils survivent dans des conditions qui sont inouïes de difficulté» dans #LaFranceEnFacepic.twitter.com/caW6L1PpAK
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La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a informé les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, du report à janvier de la signature de l'accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.
Ursula von der Leyen espérait parapher ce traité de libre-échange samedi, lors du sommet du Mercosur dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Mais elle avait besoin au préalable de l'aval d'une majorité qualifiée d'Etats membres à Bruxelles, ce qu'elle n'a pas obtenu en raison en particulier de l'opposition de la France et de l'Italie.
Le président brésilien Lula a ouvert la voie à un report en janvier de l'accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur, au moment où les agriculteurs européens faisaient entendre leur colère à Bruxelles.
Le dirigeant brésilien a relaté un échange téléphonique avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.
Selon son récit, Giorgia Meloni lui a demandé de la "patience, une semaine, dix jours, un mois", en assurant que l'Italie soutiendrait l'accord in fine. Lula va transmettre la requête aux autres dirigeants latino-américains du Mercosur pour trancher.
Colère des agriculteurs à Bruxelles : «Ce n'est pas une fois que l'agriculture européenne sera morte qu'il faudra se réveiller», alerte un agriculteur de Lorraine pic.twitter.com/BI0jCCmTY5
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Colère des agriculteurs à Bruxelles : «Il est hors de question que le Mercosur arrive en France, c'est un traité contre la production européenne», déplore un agriculteur français venu des Ardennes pic.twitter.com/IGbAC40lzO
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Manifestation des agriculteurs à Bruxelles : la situation se tend à Bruxelles pic.twitter.com/kAhC0UjWhW
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Les transporteurs ont alerté jeudi sur les difficultés de livraison à l'approche de Noël provoquées, principalement dans le Sud-Ouest, par les barrages routiers d'agriculteurs mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
"Ça commence à devenir assez tendu. Il y a une forme d'angoisse qui monte chez les clients qui se demandent s'ils vont être livrés", a déclaré à l'AFP Franck Puharré, responsable régional Sud-Ouest à l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (Union TLF).
Quelques tensions entre agriculteurs et manifestants sont en cours devant le Parlement européen à Bruxelles.
Cinq axes autoroutiers étaient fermés ou perturbés jeudi dans le Sud-Ouest de la France en raison des mobilisations agricoles, selon l'opérateur Vinci Autoroutes qui a précisé en fin de matinée que le blocage sur l'autoroute A61 se terminait.
Les manifestants présents sur cet axe reliant Toulouse et Narbonne, du côté de Carcassonne, ont quitté les lieux et les services dédiés étaient en train de vérifier si les deux voies pouvaient être rouvertes à la circulation en toute sécurité, ce qui devrait intervenir «dès que possible», «dans la journée», selon une porte-parole de Vinci autoroutes.
Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi à Bruxelles que la France n'était pas prête à signer en l'état l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur.
«Je veux dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début : sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé», a-t-il déclaré.