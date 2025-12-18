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En directCrise agricole : la FNSEA appelle les agriculteurs à rester «mobilisés» après le report de l'accord UE-Mercosur

[NICOLAS TUCAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Des tensions ont éclaté à Bruxelles, où manifestent des agriculteurs contre le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il «ne peut pas être signé» en l'état. Suivez notre direct.
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Le report en janvier de l'accord UE-Mercosur confirmé

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a informé les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, du report à janvier de la signature de l'accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. 

Ursula von der Leyen espérait parapher ce traité de libre-échange samedi, lors du sommet du Mercosur dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Mais elle avait besoin au préalable de l'aval d'une majorité qualifiée d'Etats membres à Bruxelles, ce qu'elle n'a pas obtenu en raison en particulier de l'opposition de la France et de l'Italie.

Alerte
Lula va soumettre au Mercosur une demande de report de la signature avec l'UE

Le président brésilien Lula a ouvert la voie à un report en janvier de l'accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur, au moment où les agriculteurs européens faisaient entendre leur colère à Bruxelles.

Le dirigeant brésilien a relaté un échange téléphonique avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni. 

Selon son récit, Giorgia Meloni lui a demandé de la "patience, une semaine, dix jours, un mois", en assurant que l'Italie soutiendrait l'accord in fine. Lula va transmettre la requête aux autres dirigeants latino-américains du Mercosur pour trancher.

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La situation reste tendue à Bruxelles
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Les transporteurs alertent sur des difficultés de livraison provoquées par les barrages routiers

Les transporteurs ont alerté jeudi sur les difficultés de livraison à l'approche de Noël provoquées, principalement dans le Sud-Ouest, par les barrages routiers d'agriculteurs mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). 

"Ça commence à devenir assez tendu. Il y a une forme d'angoisse qui monte chez les clients qui se demandent s'ils vont être livrés", a déclaré à l'AFP Franck Puharré, responsable régional Sud-Ouest à l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (Union TLF).

Quelques tensions en cours à Bruxelles devant le Parlement européen

Quelques tensions entre agriculteurs et manifestants sont en cours devant le Parlement européen à Bruxelles. 

Alerte
5 axes routiers bloqués le sud-ouest

Cinq axes autoroutiers étaient fermés ou perturbés jeudi dans le Sud-Ouest de la France en raison des mobilisations agricoles, selon l'opérateur Vinci Autoroutes qui a précisé en fin de matinée que le blocage sur l'autoroute A61 se terminait. 

Les manifestants présents sur cet axe reliant Toulouse et Narbonne, du côté de Carcassonne, ont quitté les lieux et les services dédiés étaient en train de vérifier si les deux voies pouvaient être rouvertes à la circulation en toute sécurité, ce qui devrait intervenir «dès que possible», «dans la journée», selon une porte-parole de Vinci autoroutes.

Déclaration
L’accord UE-Mercosur «ne peut pas être signé», lance Emmanuel Macron à l'adresse des agriculteurs

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi à Bruxelles que la France n'était pas prête à signer en l'état l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur.

«Je veux dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début : sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé», a-t-il déclaré.

MercosurUEUnion EuropéenneagriculteursAgriculture

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