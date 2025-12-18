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Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L'institut national de météorologie, Météo-France, a placé un seul département en vigilance jaune pour crues, ce vendredi 19 décembre.

Prudence sur la pointe ouest du pays. Ce vendredi 19 décembre, un département a été placé en alerte jaune pour crues. Ce niveau s'explique notamment par le passage d'une perturbation majeure sur l'ouest de la France.

Le seul département concerné par cette vigilance crues est le Finistère.

© Météo-France

A noter que trois départements sont assujettis à une vigilance jaune concernant une alerte vagues-submersion. De plus, deux sont également concernés par des risques de pluie et d'inondations. 

Sur le même sujet «Bombe Météo» : vents violents, vagues importantes… A quoi s’attendre en France ?  Lire

Météo-France préconise la prudence pour les départements concernés. 

Météo-Francevigilance météoCrues

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