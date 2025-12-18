Dijon : le deuxième évadé de la maison d’arrêt interpellé ce matin à Marseille, annonce le procureur

Le deuxième évadé de la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d'Or) a été arrêté ce matin à Marseille, a annoncé le procureur. Les deux détenus avaient fui le 27 novembre dernier.

Le parquet de Dijon a confirmé ce jeudi l’interpellation du second évadé de la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d'Or) depuis le 27 novembre dernier. Cet homme de 19 ans a été arrêté à Marseille dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de la ville et connue pour être un point de deal. Celui-ci faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle.

Considéré comme «potentiellement dangereux» par la justice, il était, au moment de son évasion, en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Un individu déjà arrêté

Le 27 novembre, il s'était évadé avec un autre détenu de la maison d'arrêt dijonnaise, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drône.

L'un d'eux, âgé de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire.

Le 30 novembre, un complice de l'évasion, également âgé de 19 ans, avait été interpellé lors d'une opération policière à Besançon. Il avait été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.